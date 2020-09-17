В России приступили к разработке нового прицела для стрелкового оружия

В России приступили к разработке нового коллиматорного прицела для автоматов, карабинов, пистолетов-пулемётов и пулемётов.

Как рассказали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в государственную корпорацию Ростех, новейший прицел не уступает по своим характеристикам лучшим зарубежным образцам, передаёт РИА Новости.

По словам начальника отдела по разработке стрелкового оружия ЦНИИТОЧМАШ Вадима Малинникова, использование такого оборудования позволит расширить тактические возможности стрелкового оружия, повысив при этом его боевую эффективность.

Среди основных преимуществ нового российского прицела выделяют наличие монолитного корпуса без дополнительных переходников и винтов, быстросъёмный механизм, возможность использования сразу нескольких типов источника питания, герметичная конструкция корпуса, а также увеличенное время непрерывной работы.

Напомним, в настоящее время специальные подразделения различных силовых структур страны используют коллиматорные прицелы зарубежного производства. Из отечественных на вооружении российской армии лишь прицел 1П-87, который был разработан в рамках создания экипировки «Ратник».

Наша справка

Коллиматорные прицелы – системы, которые используют коллиматор для построения изображения прицельной метки, спроецированного в бесконечность. Излучение от источника света в прицеле отражается линзой коллиматора в глаз наблюдателя параллельным потоком. Благодаря этому зрачок не обязан находиться на оптической оси прицела. Необходимо, чтобы он лишь находился в пределах проекции линзы прицела вдоль этой оси.

Коллиматорные прицелы используются не только в вооруженных силах, но также на охоте. Коллиматорные прицелы эффективны до 100 метров. При этом на каком расстоянии находятся глаза от прицела не важно.

Существуют коллиматорные прицелы закрытого и открытого типа. Они отличаются тем, что открытый прицел имеют меньшую защиту от повреждений. Зато он лёгкий, а также позволяет сохранять широкий обзор.