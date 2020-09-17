В «Векторе» рассказали о третьем этапе испытания вакцины от коронавируса

Как заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков, первые результаты исследований вакцины против COVID-19 появятся через несколько месяцев, на данном этапе ведется подготовка всей документации на препарат для получения патента.

«Результаты исследований мы готовим к публикации. Но, естественно, мы хотим защитить также наши результаты от неправомерного использования, поэтому, прежде всего, мы ставим акцент на подготовке патентов по вакцине», - цитирует ТАСС выступление Рыжикова в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора.

Он добавил, что найти информацию о первых результатах вакцинации можно будет в российских и зарубежных научных изданиях. Также ученый рассказал, что для третьего этапа испытаний вакцины «Вектора», потребуется не менее 3 тыс. добровольцев. На первых порах будут привлечены сто участников на добровольной основе. Данного количества будет достаточно для сбора необходимых данных о безопасности препарата, его безвредности и иммуногенности. Руководитель сообщил, что сто человек будет достаточно и «для проведения статистического анализа и получения статистически значимых результатов».

Рыжиков добавил, что вакцина уже доказала свою «безопасность на этапе доклинических и первой фазы клинических исследований», третья фаза испытаний необходима для выяснения реакции организма на введение препарата. Однако, по его словам, болезненные ощущения в месте укола - это «вся опасность, которая может быть» от вакцинации.