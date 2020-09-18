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А. Вознесенский, А. Рыбников. Современная опера в двух частях

Москва, 18.09.2020
#Культура
  • А. Вознесенский, А. Рыбников. Современная опера в двух частях

предоставлено пресс-службой

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Резанов Николай Петрович (1764-1807) – русский путешественник и государственный деятель. Один из учредителей Российско-американской торговой компании. Происходил из небогатого рода дворян Смоленской губернии. Служил поручиком лейб- гвардии Измайловского полка. Позднее занимал должность обер-секретаря гражданского департамента и управляющего главного правления Российско- американской компании. В 1806 г. предпринял путешествие в Калифорнию, где содействовал налаживанию торговых связей между Российско-американской компанией и испанскими колонистами. На обратном пути в Россию умер в Красноярске.

«Пусть как угодно ценят подвиг мой, но, при помощи Божьей, надеюсь хорошо исполнить его, мне первому из России здесь бродить, так сказать, по ножевому острию...».
Из письма Н.П. Резанова, 6 ноября 1806 г.

Современники о Резанове:

«Все-таки надо отдать справедливость обер-камергеру фон Резанову, что при всех своих недостатках он все же отличается большими административными способностями. И не все человеческое ему чуждо. Можно было бы подумать, что он уже сразу влюбился в эту молодую испанскую красавицу. Однако, в виду присущей этому холодному человеку осмотрительности, осторожнее будет допустить, что он просто возымел на нее какие-то дипломатические виды».

Из дневника доктора Лангсдорфа

«Сей г. Резанов был человек скорый, горячий, затейливый, говорун, имеющий голову более способную создавать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам, происходящим в свете...».
Флота Капитан 2-го ранга и кавалер В.М. Головин

Постановка спектакля: Марк Захаров Режиссер-сценограф: Олег Шейнцис Режиссура: Дмитрий Певцов Хореография: Владимир Васильев Костюмы: Валентина Комолова
Художник по свету: Михаил Бабенко Хормейстер: Ирина Мусаэлян Педагог-Балетмейстер: Антон Лещинский

Технический директор: Дмитрий Кудряшов В ролях:

Дмитрий Певцов, Семен Шкаликов, Александра Волкова, Анна Зайкова, Сергей Пиотровский, Алексей Скуратов, Геннадий Трофимов, Илья Трофимов, Станислав Рядинский, Кирилл Петров, Светлана Илюхина, Любовь Матюшина, Виктория Соловьева, Сергей Дьяковский, Николай Самсонов, Максим Амельченко, Евгений Бойцов, Дмитрий Грошев, Виктор Долгий, Павел Капитонов, Игорь Коняхин, Леван Мсхиладзе, Дмитрий Никонов, Екатерина Драчева, Елена Есенина, Анжелика Кошевая, Анастасия Марчук, Алена Митрошина, Алиса Сапегина, Анастасия Черникова, Иван Лешук, Андрей Сергиевский, Александр Садо, Марина Королькова, Александр Каргин, Нина Горшкова, Инна Пиварс, Андрей Гарист, Александр Горелов, Олег Кныш, Алексей Кокоркин, Дмитрий Мальцев, Леван Мсхиладзе, Никита Овсянников, Александр Сальник, Андрей Сергиевский, Дмитрий Симонов, Станислав Тикунов, Сергей Ююкин, Сергей Яковлев

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