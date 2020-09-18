Академик РАН рассказал, чего удастся избежать в случае второй волны COVID-19

В случае наступления второй волны коронавирусной инфекции точно не будет неготовности системы российского здравоохранения к эпидемии, рассказал в ходе интервью «Парламентской газете» академик РАН Евгений Шляхто

Ученый уверен, что наступление первого пика эпидемии весной текущего года было «не столько волной», сколько проявлением неготовности отечественных больниц и системы здравоохранения в целом к работе в экстренной ситуации. Свою роль сыграли недостаток стационаров и знаний о новой болезни.

«Небольшой рост будет точно, потому что произойдет сезонный всплеск вирусных заболеваний, того же гриппа», — рассказал Шляхто. Он призвал не волноваться на счет небольшого прироста новых случаев коронавируса, который объясняется началом учебного года, возвращением людей из отпусков, а также сезоном простудных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в России продолжает расти количество новых случаев инфекции, за последние сутки прирост составил 5 762 случая в 83 регионах. Днем ранее было выявлено 5 670 случаев. С начала сентября прирост колеблется в диапазоне от 5,1 - 5,5 тыс. В общей сложности в стране за все время эпидемии зарегистрировано 1 085 281 случаев COVID-19.