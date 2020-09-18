Акции дня: «Русал» растет перед реорганизацией

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей алюминия компании «Русал» пользовались ажиотажным спросом в пятницу. За дневную торговую сессию акции подорожали на +4,53% до 33,935 рублей за бумагу.

Интерес трейдеров к компании возник не с проста. В пятницу стало известно, что BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций «Русала» с 2,2 гонконгского доллара до 4,5 гонконгского доллара за штуку. Другим фактором стало то, что на следующей неделе с 22 по 25 сентября Мосбиржа приостановит торги акциями «Русала» в связи с процедурой редомициляции. Компания планирует завершить процесс перерегистрации на территории России (в Калининграде) в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,67% до 2951,79 пунктов. Индекс РТС просел на -1,26% до 1227,59 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:03 мск составила 43,26 долларов за баррель (-0,09%). Российская валюта слабела – 75,56 рублей за доллар.