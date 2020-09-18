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Байден пообещал наказать Россию

Москва, 18.09.2020
#Выборы за рубежом
#Санкции в отношении России
#Политика
  • Байден пообещал наказать Россию

AP/TASS

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден пообещал в случае победы на президентских выборах «разобраться» с Путиным и Россией, которые вновь, по нго словам, активно вмешиваются в американские выборы.

«Им придется заплатить,- пригрозил кандидат от демократов, который не скрывает, что видит в России врага.- Путин меня знает. Он не хочет, чтобы я стал президентом, потому что знает меня и знает, что я говорю серьезно».

Байден разразился угрозами в адрес Моквы в четверг, после того, как директор ФБР Кристофер Рей рассказал на слушаниях в Конгрессе, что Россия продолжает вмешиваться в американские выборы, пытаясь помочь Трампу.

Естественно, Дональду Трампу досталось от соперника особенно сильно. Джо Байден вновь «прошелся» по полностью проваленной Трампом борьбе с коронавирусом. Конечно же, «Сонный Джо», как часто называют оппонента президент Трамп и его сторонники, не прошел мимо результатов недавнего опроса Центра Пью, согласно которому Путину и Си доверяют больше, чем Трампу, частично из-за его реакции на пандемию.

«Мы в этом деле несем потери не только в людях,- подчеркнул экс-вицепрезидент Байден.- Это (реакция Трампа) ослабляет наше влияние в мире».

России и Трампу сильно досталось во время встречи Джо Байдена с избирателями на парковочной стоянке у мэрии Скрантона, городка в Пенсильвании, где он вырос. Последнее время Байден начал все чаще показываться на людях. Выходу в народ предшествовали семь месяцев самоизоляции в его доме в Вилмингтоне, штат Делавэр.

Трамп регулярно обвинял Байдена в том, что тот боится отвечать на вопросы из-за старческого слабоумия. Однако 77-летний бывший вице-президент в последние недели на встречах с избирателями вполне связно отвечает на самый широкий круг вопросом от изменений климата и до экономики.

Например, недавно он заявил, что президентские выборы – это выбор между кандидатом, который будет защищать простых американцев, то есть ним, и кандидатом, который намерен помогать толстосумам и крупным компаниям, то есть Трампом.

Байден обещает поднять налоги на всех американцев, кто зарабатывает более 400 тыс. долларов в год, и отменить налоговые льготы, введенные Трампом в 2017 году.

«Я вижу эту кампанию как состязание между Скрантоном и Парк авеню» (нью-йоркской улицей, на которой живут миллиардеры и находятся очень дорогие магазины)»,- сказала она на встрече в Скрантоне.- Все, что Трамп может видеть со своей Парк авеню это Уолл-стрит».

Пенсильвания – один из ключевых штатов на предстоящих президентских выборах в Америке. Четыре года назад Дональд Трамп одержал на них неожиданную победу над Хилари Клинтон. Согласно недавнему опросу Real Clear Politics Байден пока опережает Трампа на 4,3% в Пенсильвании.

На встрече с избирателями в Скрантоне Джо Байден также раскритиковал оппонента за скандалы, описанные Бобом Вудвордом в только что вышедшей книге «Гнев». В ней в частности говорится, что в январе, когда Трампу впервые доложили о появлении очень опасного вируса, он продолжал твердить на людях, что тот исчезнет сам по себе.

Джо Байден утверждает, что если бы Трамп начал бороться с вирусом раньше, то можно было бы спасти 37 тыс. человек, скончавшихся от инфекции.

«Он обо всем знал и ничего не сделал,- подчеркнул Байден.- Это почти уголовное преступление».

Еще на один очень важный вопрос: признает ли он результаты выборов, Джо Байден ответил утвердительно, но лишь после подсчета всех голосов избирателей. Трамп же неоднократно заявлял, что не признает результаты выборов в случае поражения.

Вчера, в четверг 17 сентября, Дональд Трамп, например, заявил в твите, что подсчитать точно число голосов невозможно. Байден считает, что Трамп постоянно говорит об этом, потому что уверен в своем поражении.

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