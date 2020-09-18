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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Москва, 18.09.2020
  • Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Гавриил Григоров/ТАСС

На сегодняшнем заседании Совета директоров Банка России принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

Как говорится в официальном сообщении регулятора, в последние месяцы темпы роста цен в целом сложились немного выше ожиданий Центробанка. В ЦБ пояснили, что это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после длительного периода самоизоляции, а также ослаблением курса национальной валюты на фоне общего повышения волатильности на мировых торговых площадках и усиления геополитических рисков.

«После завершения этапа активного восстановительного роста экономики, вызванного снятием ограничений и мерами поддержки, возвращение глобальной и российской экономик к потенциалу замедлится. Это станет будет сдерживать влияние на темпы роста цен. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой кредитно-денежной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в этом году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», – отмечается в сообщении регулятора.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ РФ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ранее большинство аналитиков заявляли, что ожидают сохранения ставки на уровне 4,25%. Так, согласно опросу, проведённому агентством Reuters, 25 из 30 аналитиков были уверены, что российский регулятор сохранит ставку на прежнем уровне. В частности, Станислав Мурашов из Райффайзенбанка не сомневался, что регулятор на этот раз сделает паузу.

«Несмотря на то, что потенциал для снижения ставки есть, возросшие риски появления второй волны коронавируса и усиление санкционного давления на нашу страну нивелируют вероятность его реализации на ближайшем заседании ЦБ», – подчеркивал он.

Напомним, на заседании Совета директоров Банка России, которое проходило 24 июля ключевая ставка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений, была снижена на 0,25 п.п. – до 4,25% годовых – нового исторического минимума, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Следующее заседание Совета директоров регулятора, где будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, состоится на 23 октября.

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