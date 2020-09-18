Башкирия ввела ограничение на передвижение из-за коронавируса

Глава республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров издал указ, в соответствии с которым запрещен въезд на территорию семи муниципалитетов без специальных пропусков. Речь идет о городах Кумертау и Салават, а так же о Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском, Туймазинском районах республики. В указе говорится о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Данные ограничения не касаются жителей этих территорий. Граждане России или иностранцы могут проследовать транзитом через закрытые для въезда территории без остановок, за исключением экстренных случаев.

Согласно официальной информации, 18 сентября в Башкирии выявлено 33 новых случаев заражения COVID-2019, а ежедневное число заразившихся коронавирусом в течение последнего месяца колеблется от 30 до 34 человек в сутки.