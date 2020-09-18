Эксперты рассказали о числе мутаций коронавируса

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора агентству РИА «Новости», в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, из которых 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются.

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только 22 из них зафиксировались и стабильно наследуются», - сообщили в ведомстве. Эксперты регулятора отмечают, что данные мутации были зафиксированы в период январь-март текущего года. После марта никаких новых мутаций в геноме вируса не было выявлено, во всяком случае, среди тех, которые получили широкое распространение, добавили в пресс-службе.

Самые устойчивые – две единичные мутации, появились у 93% исследуемых образцов. Впервые они были выявлены в Китае, в январе, позже в Австралии. В России данная пара мутаций выявлена в 99% случаев исследуемых образцов. При исследовании данных изменений специалисты пришли к выводу, что они были завезены в Россию из Европы в марте – апреле, добавили в Роспотребнадзоре.