Вход/Регистрация Подписка

Фаучи назвал три лучших способа повысить иммунитет

Москва, 18.09.2020
#Коронавирус
#Сергей Мануков
  • Фаучи назвал три лучших способа повысить иммунитет

Zuma\TASS

Главный эпидемиолог Соединенных Штатов и советник Белого дома по коронавирусу доктор Энтони Фаучи рекомендует забыть обо всех лекарствах, которые советуют другие врачи, и бороться с коронавирусом Covid-19 при помощи простых средств повышения иммунитета.

Во-первых, считает Энтони Фаучи, нужно добавить в рацион питания витамины С и D, а также есть побольше фруктов и овощей. Врачи часто рекомендуют средиземноморскую диету.

«Существует много доказательств того, что низкое содержание в организме витамина D, повышает риск заражения коронавирусом,- говорит доктор Фаучи, который мало проводил времени на солнце и поэтому имел низкий уровень этого витамина в организме.- Я начал принимать витамин D, и сейчас его уровень у меня нормализовался».

Фаучи полностью доверяет данным исследований, утверждающих, что недостаток витамина D, ведет к ослаблению иммунитета и повышению риска заболеть. Он не только успешно борется с воспалительными процессами в организме, но помогает организму укреплять кости при помощи кальция.

Однако совет следить за содержанием витамина D вовсе не означает, что нужно немедленно бежать в ближайшую аптеку за мультивитаминами, потому что большинство медиков, включая Энтони Фаучи, считают их практически бесполезными.

«Часто говорят о многочисленных мультивитаминах, растениях и прочих веществах, которые принимают для усиления иммунитета,- объясняет он.- Но все это вовсе не повышает ваш иммунитет и в лучшем случае может иметь эффект плацебо».

Кроме витамина D, доктор Фаучи советует принимать и витамин С, помогающий организму человека усваивать железо. Он рекомендует принимать 1000 мг витамина С, но это довольно высокая доза для большинства людей. Особенно, для тех, кто каждый день ест много фруктов и овощей. Многие медики считают, что вполне достаточно принимать ежедневно по 100 мг витамина С. С другой стороны, специалисты уверены, что даже дневная доза витамина С в размере 2 тыс. мг не причинит организму вреда.

Во-вторых, по мнению Энтони Фаучи, необходимо достаточно спать. Продолжительность сна, конечно, индивидуальна, но для большинства она составляет 7-8 часов.

И в-третьих, необходимо стараться избегать стрессов, которые тоже негативно влияют на иммунитет. Проще всего бороться с ними дома – это заниматься спортом, медитировать, практиковать глубокое дыхание, принимать горячие ванны, делать массаж, слушать спокойную музыку, проводить время в одиночестве или с любимым человеком и собакой.

«Вести здоровый образ жизни полезнее, чем глотать лекарства и всевозможные добавки»,- уверен директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Фаучи, который, кстати, не сомневается, что создать нормальную вакцину против коронавируса до ноябрьских выборов не удастся.

Рекомендации Энтони Фаучи вовсе не означают, что он отказывается от своих прежних советов. Он и сейчас продолжает утверждать, что лучший способ остановить распространение пандемии это часто мыть руки, носить защитную маску и соблюдать меры социального дистанцирования.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Ждет ли нас новый карантин после 20 сентября
    Уже больше месяца муссируются слухи о грядущем повторном локдауне — закрытии всего и вся из-за коронавируса, по крайней мере в Москве. Причем называется даже конкретная дата: 20 сентября. Власти столицы это отрицают, приводя серьезные доводы против ограничений. Однако доводов за вероятность такого сценария тоже хватает
  2. Аналитики Reuters сделали новый прогноз по рублю и валютам EM
    Валюты развивающихся рынков упрочат свои позиции на фоне дальнейшего ослабления доллара и восстановления своих экономик после пандемии
  3. Audi e-tron повышает электрическое напряжение
    Премиальные автомобильные бренды продолжают продвигать в России модели на электрическом ходу. В подмосковном Завидово состоялась презентация электрического кроссовера Audi e-tron, продажи которого официально начались на российском рынке.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама