Фаучи назвал три лучших способа повысить иммунитет

Главный эпидемиолог Соединенных Штатов и советник Белого дома по коронавирусу доктор Энтони Фаучи рекомендует забыть обо всех лекарствах, которые советуют другие врачи, и бороться с коронавирусом Covid-19 при помощи простых средств повышения иммунитета.

Во-первых, считает Энтони Фаучи, нужно добавить в рацион питания витамины С и D, а также есть побольше фруктов и овощей. Врачи часто рекомендуют средиземноморскую диету.

«Существует много доказательств того, что низкое содержание в организме витамина D, повышает риск заражения коронавирусом,- говорит доктор Фаучи, который мало проводил времени на солнце и поэтому имел низкий уровень этого витамина в организме.- Я начал принимать витамин D, и сейчас его уровень у меня нормализовался».

Фаучи полностью доверяет данным исследований, утверждающих, что недостаток витамина D, ведет к ослаблению иммунитета и повышению риска заболеть. Он не только успешно борется с воспалительными процессами в организме, но помогает организму укреплять кости при помощи кальция.

Однако совет следить за содержанием витамина D вовсе не означает, что нужно немедленно бежать в ближайшую аптеку за мультивитаминами, потому что большинство медиков, включая Энтони Фаучи, считают их практически бесполезными.

«Часто говорят о многочисленных мультивитаминах, растениях и прочих веществах, которые принимают для усиления иммунитета,- объясняет он.- Но все это вовсе не повышает ваш иммунитет и в лучшем случае может иметь эффект плацебо».

Кроме витамина D, доктор Фаучи советует принимать и витамин С, помогающий организму человека усваивать железо. Он рекомендует принимать 1000 мг витамина С, но это довольно высокая доза для большинства людей. Особенно, для тех, кто каждый день ест много фруктов и овощей. Многие медики считают, что вполне достаточно принимать ежедневно по 100 мг витамина С. С другой стороны, специалисты уверены, что даже дневная доза витамина С в размере 2 тыс. мг не причинит организму вреда.

Во-вторых, по мнению Энтони Фаучи, необходимо достаточно спать. Продолжительность сна, конечно, индивидуальна, но для большинства она составляет 7-8 часов.

И в-третьих, необходимо стараться избегать стрессов, которые тоже негативно влияют на иммунитет. Проще всего бороться с ними дома – это заниматься спортом, медитировать, практиковать глубокое дыхание, принимать горячие ванны, делать массаж, слушать спокойную музыку, проводить время в одиночестве или с любимым человеком и собакой.

«Вести здоровый образ жизни полезнее, чем глотать лекарства и всевозможные добавки»,- уверен директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Фаучи, который, кстати, не сомневается, что создать нормальную вакцину против коронавируса до ноябрьских выборов не удастся.

Рекомендации Энтони Фаучи вовсе не означают, что он отказывается от своих прежних советов. Он и сейчас продолжает утверждать, что лучший способ остановить распространение пандемии это часто мыть руки, носить защитную маску и соблюдать меры социального дистанцирования.