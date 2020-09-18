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Филиал ВГТРК Гостелерадиофонд и Театр Олега Табакова начинают сотрудничество в рамках мероприятий «Год Табакова», посвящённых юбилею великого артиста

Москва, 18.09.2020
В 2020 году исполнилось бы 85 лет основателю Театра Олега Табакова, великому артисту и педагогу. В честь этого события Театр Олега Табакова в своих социальных сетях каждый вторник в течение года будет размещать материалы, посвящённые Олегу Павловичу.
#Культура
  • Филиал ВГТРК Гостелерадиофонд и Театр Олега Табакова начинают сотрудничество в рамках мероприятий «Год Табакова», посвящённых юбилею великого артиста

Фото Валерия Плотникова, предоставлено пресс-службой Театра Олега Табакова

Публикации, объединённые названием «Год Табакова», включают материалы по четырём направлениям: телеинтервью Олега Павловича разных лет, видеозаписи спектаклей и ссылки на фильмы с участием Олега Табакова, интервью с его учениками и соратниками, снятые видеостудией Театра, а также актёрские работы Олега Табакова на радио.

Гостелерадиофонд России бережно хранит уникальные материалы – фильмы и радиозаписи. Олег Павлович Табаков блистательно читал классические произведения, современную прозу, сказки…  В его репертуаре были произведения классиков и современных авторов: А. Пушкина, П. Ершова, М. Салтыкова-Щедрина, А. Чехова, В. Каверина, Г. Бакланова, К. Паустовского и многих других. «Читает Олег Табаков»… Магия его исполнения такова, что даже в знакомых текстах слушателям открываются новые смыслы.

Важно отметить, что среди представленных в рамках совместного проекта записей из архивов Гостелерадиофонда будут и такие, которые вышли в телевизионный и радио эфир в прошлом веке и с тех пор более не публиковались в открытом доступе. Объединяя усилия, Гостелерадиофонд и Театр Олега Табакова надеются, что их сотрудничество сделает ценные архивные материалы доступными максимально широкой аудитории и позволит поклонникам творчества Олега Павловича насладиться всеми гранями его таланта.

Гостелерадиофонд – один из крупнейших в мире архивов киновидеоматериалов и звукозаписей, созданных в советский период; хранящиеся в нём материалы отражают историю, культуру и искусство СССР ХХ века. Одной из главных задач Гостелерадиофонда является перевод материалов с аналогового в цифровой формат с целью сохранения, распространения и передачи уникальных видео и звуковых записей будущим поколениям, а более глобально – сохранение и распространение российской культуры.

  

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