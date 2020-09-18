Вход/Регистрация Подписка

Американцы хотят сожрать TikTok с потрохами

Москва, 18.09.2020
#социальные сети
#IT
#Мир
#Экономика
#Китай vs США
  • Американцы хотят сожрать TikTok с потрохами

Zuma\TASS

 

Свобода бизнеса по-американски

 

В Соединенных Штатах может пройти первичное размещение акций компании TikTok Global. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее стало известно, что американская компания Oracle и владелец популярного сервиса TikTok — китайская компания ByteDance создают компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США. Oracle будет ее миноритарным акционером. В четверг, по данным СМИ, участники сделки и министерство финансов США предварительно согласовали ее условия.

Публичное размещение акций TikTok Global станет возможным при одобрении со стороны Белого дома. Заявка на IPO может быть подана примерно через год. Наличие к этому времени миноритарного американского акционера является его непременным условием.

В последнее время над компанией стали сгущаться тучи: администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. ByteDance это отрицает.

В свою очередь, официальный Пекин выступает против продажи активов TikTok в США.

 

«О борьбе с угрозой TikTok»

 

Глобальность китайского сервиса TikTok, его динамика и перспективы, похоже, вызывают ревность и опасения в Вашингтоне, где привыкли к доминированию в сферах высоких технологий, и не только, комментирует главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Тем более что  TikTok активно развивается  и в США.

Попытки «оседлать» и как-то контролировать этот процесс происходят по известному принципу: «если не можешь остановить что-то, попытайся возглавить». И уж тем более, что для США это проявления широких торговых войн с Китаем в своём тылу, говорит аналитик.

У TikTok феноменальная короткая история, напоминает он. Сервис существует лишь с 2018 года, но его возможности легкого создания, просмотра и распространения коротких видео быстро нашли огромный круг благодарных пользователей во всем мире.

Этот удобный и доступный сервис оказался исключительно востребованным самыми разными категориями людей всех возрастов. Число пользователей в 150 странах сейчас исчисляется миллиардами. Кстати, и в России в 2019 году пользователи ежемесячно просматривали 16,3 млрд, размещали 20,8 млн и делились 23 млн видеороликов, по данным самого TikTok.

Указ Дональда Трампа откровенно напоминает военные действия даже названием: «О борьбе с угрозой TikTok», говорит Марк Гойхман. Под предлогом того, что приложение может собирать данные пользователей и следить за ними, президент запретил сделки с компаниями-владельцами TikTok в США. А Сенат прямо запретил госслужащим скачивать и использовать приложение на рабочих устройствах.

Но в этом запрете может быть послабление, отмечает он: если TikTok станет «немного американским», то есть будет создан новый гигант – уже не китайского, а мирового масштаба, который станет базироваться в США, перенесет туда штаб-квартиру, выйдет на масштабное IPO, создаст в стране 20 тысяч рабочих мест.

Oracle в соответствии со своей специализацией, компетенциями, опытом и возможностями, станет технологическим партнёром, тогда как  TikTok, будет проводить анализ и обработку американского сегмента компании, а возможно, и всех его глабальных данных.

Это гипотетически сможет уменьшить опасения властей США об утечке данных, уверен Марк Гойхман. С другой стороны, это и будет означать в какой-то мере реализацию принципа – немного «возглавить процесс». При таких условиях, вероятно, есть возможность сменить гнев на милость и избежать запрета на работу приложения в США.

 

Штаб-квартира в США — дело решенное

 

В самом деле, ByteDance – уникальный китайский стартап, который сейчас испытывает колоссальное давление со стороны правительства США, признает глава компании E.M.Finance Евгений Марченко. Официальная позиция государства: при сохранении нынешнего права собственности слишком велик риск того, что личные данные 100 млн американцев, использующих TikTok, могут быть переданы правительству коммунистического Китая, что составляет угрозу для национальной безопасности США.

В прошлом месяце президент Дональд Трамп приказал ByteDance продать TikTok. Руководство же компании ищет всевозможные способы решить конфликт и удержать контрольный пакет.  И как раз один из рассматриваемых вариантов – IPO в начале 2021 года. В действительности это все равно уменьшит долю ByteDance в компании, уверен эксперт.

Возможно, такой шаг успокоит американских чиновников и станет своеобразным компромиссом, признает аналитик. ByteDance прилагает максимум усилий для удержания бизнеса и задабривания американских властей. Компания предложила создать 25000 новых рабочих мест, перенеся штаб-квартиру TikTok в Соединенные Штаты.  Китайские официальные лица, в свою очередь, не хотят, чтобы ByteDance соглашалась на принудительную продажу.

Если IPO все же состоится на американской бирже, то оно может стать самым большим финансовым прорывом за последние несколько лет, указывает Евгений Марченко. Многие инвесторы уже готовы вложить свои средства, несмотря на неоднозначность последствий конфликта, который явно затрагивает интересы двух государств, а не только одной компании.

ByteDance также рассматривает проведение IPO на Гонконгской бирже, добавляет аналитик. Такое решение привлечет меньше инвесторов, так как в этом случае будут присутствовать дополнительные геополитические риски ввиду затянувшегося конфликта Гонконга и Китая. Однако это даст возможность оставить большую долю компании в нынешних руках.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Ждет ли нас новый карантин после 20 сентября
    Уже больше месяца муссируются слухи о грядущем повторном локдауне — закрытии всего и вся из-за коронавируса, по крайней мере в Москве. Причем называется даже конкретная дата: 20 сентября. Власти столицы это отрицают, приводя серьезные доводы против ограничений. Однако доводов за вероятность такого сценария тоже хватает
  2. Аналитики Reuters сделали новый прогноз по рублю и валютам EM
    Валюты развивающихся рынков упрочат свои позиции на фоне дальнейшего ослабления доллара и восстановления своих экономик после пандемии
  3. Audi e-tron повышает электрическое напряжение
    Премиальные автомобильные бренды продолжают продвигать в России модели на электрическом ходу. В подмосковном Завидово состоялась презентация электрического кроссовера Audi e-tron, продажи которого официально начались на российском рынке.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама