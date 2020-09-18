Американцы хотят сожрать TikTok с потрохами

Свобода бизнеса по-американски

В Соединенных Штатах может пройти первичное размещение акций компании TikTok Global. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее стало известно, что американская компания Oracle и владелец популярного сервиса TikTok — китайская компания ByteDance создают компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США. Oracle будет ее миноритарным акционером. В четверг, по данным СМИ, участники сделки и министерство финансов США предварительно согласовали ее условия.

Публичное размещение акций TikTok Global станет возможным при одобрении со стороны Белого дома. Заявка на IPO может быть подана примерно через год. Наличие к этому времени миноритарного американского акционера является его непременным условием.

В последнее время над компанией стали сгущаться тучи: администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. ByteDance это отрицает.

В свою очередь, официальный Пекин выступает против продажи активов TikTok в США.

«О борьбе с угрозой TikTok»

Глобальность китайского сервиса TikTok, его динамика и перспективы, похоже, вызывают ревность и опасения в Вашингтоне, где привыкли к доминированию в сферах высоких технологий, и не только, комментирует главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Тем более что TikTok активно развивается и в США.

Попытки «оседлать» и как-то контролировать этот процесс происходят по известному принципу: «если не можешь остановить что-то, попытайся возглавить». И уж тем более, что для США это проявления широких торговых войн с Китаем в своём тылу, говорит аналитик.

У TikTok феноменальная короткая история, напоминает он. Сервис существует лишь с 2018 года, но его возможности легкого создания, просмотра и распространения коротких видео быстро нашли огромный круг благодарных пользователей во всем мире.

Этот удобный и доступный сервис оказался исключительно востребованным самыми разными категориями людей всех возрастов. Число пользователей в 150 странах сейчас исчисляется миллиардами. Кстати, и в России в 2019 году пользователи ежемесячно просматривали 16,3 млрд, размещали 20,8 млн и делились 23 млн видеороликов, по данным самого TikTok.

Указ Дональда Трампа откровенно напоминает военные действия даже названием: «О борьбе с угрозой TikTok», говорит Марк Гойхман. Под предлогом того, что приложение может собирать данные пользователей и следить за ними, президент запретил сделки с компаниями-владельцами TikTok в США. А Сенат прямо запретил госслужащим скачивать и использовать приложение на рабочих устройствах.

Но в этом запрете может быть послабление, отмечает он: если TikTok станет «немного американским», то есть будет создан новый гигант – уже не китайского, а мирового масштаба, который станет базироваться в США, перенесет туда штаб-квартиру, выйдет на масштабное IPO, создаст в стране 20 тысяч рабочих мест.

Oracle в соответствии со своей специализацией, компетенциями, опытом и возможностями, станет технологическим партнёром, тогда как TikTok, будет проводить анализ и обработку американского сегмента компании, а возможно, и всех его глабальных данных.

Это гипотетически сможет уменьшить опасения властей США об утечке данных, уверен Марк Гойхман. С другой стороны, это и будет означать в какой-то мере реализацию принципа – немного «возглавить процесс». При таких условиях, вероятно, есть возможность сменить гнев на милость и избежать запрета на работу приложения в США.

Штаб-квартира в США — дело решенное

В самом деле, ByteDance – уникальный китайский стартап, который сейчас испытывает колоссальное давление со стороны правительства США, признает глава компании E.M.Finance Евгений Марченко. Официальная позиция государства: при сохранении нынешнего права собственности слишком велик риск того, что личные данные 100 млн американцев, использующих TikTok, могут быть переданы правительству коммунистического Китая, что составляет угрозу для национальной безопасности США.

В прошлом месяце президент Дональд Трамп приказал ByteDance продать TikTok. Руководство же компании ищет всевозможные способы решить конфликт и удержать контрольный пакет. И как раз один из рассматриваемых вариантов – IPO в начале 2021 года. В действительности это все равно уменьшит долю ByteDance в компании, уверен эксперт.

Возможно, такой шаг успокоит американских чиновников и станет своеобразным компромиссом, признает аналитик. ByteDance прилагает максимум усилий для удержания бизнеса и задабривания американских властей. Компания предложила создать 25000 новых рабочих мест, перенеся штаб-квартиру TikTok в Соединенные Штаты. Китайские официальные лица, в свою очередь, не хотят, чтобы ByteDance соглашалась на принудительную продажу.

Если IPO все же состоится на американской бирже, то оно может стать самым большим финансовым прорывом за последние несколько лет, указывает Евгений Марченко. Многие инвесторы уже готовы вложить свои средства, несмотря на неоднозначность последствий конфликта, который явно затрагивает интересы двух государств, а не только одной компании.

ByteDance также рассматривает проведение IPO на Гонконгской бирже, добавляет аналитик. Такое решение привлечет меньше инвесторов, так как в этом случае будут присутствовать дополнительные геополитические риски ввиду затянувшегося конфликта Гонконга и Китая. Однако это даст возможность оставить большую долю компании в нынешних руках.