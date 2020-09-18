Кабмин сэкономит на лекарствах для россиян

Как передает РБК, в проекте федерального бюджета РФ на 2021-2023 год на 12% снижены траты на дорогие лекарства для редких (орфанных) заболеваний. Уточняется, что власти намерены сэкономить 19,5 миллиарда рублей на заболеваниях, которые не поддаются полному излечению, таких как гемофилии, муковисцидоза итд. Снижение затрат будет проводится в рамках программы «14 высокозатратных нозологий».

В настоящее время Минздрав собирает заявки от регионов на препараты, которые субъекты не в состоянии закупить самостоятельно. В 2019 году на эти цели потрачено 56,09 миллиарда рублей, в текущем году запланированы траты в размере 54 миллиарда рублей.

По предположению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, Минздрав попытается оказать давление на производителей препаратов, чтобы те снизили цены на свою продукцию. Он отметил, что законодательством РФ запрещено исключить пациентов из программы помощи, то есть отказаться от закупки редких лекарств из-за отсутствия средств ведомство не сможет.