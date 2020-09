Компании будущего, которые придут на смену Apple, Google и Microsoft

Еще никогда в истории финансовых рынков интерес инвесторов не был так сконцентрирован всего на нескольких компаниях, а они не занимали такую большую долю и не стоили так дорого.

Речь идет о пяти крупнейших компаниях: Apple, Microsoft, Google, Facebook и Amazon, которые, согласно оценке Goldman Sachs, составляют 23% от индекса S&P 500 и ошеломляющие 39% от Russell 1000.

При этом их акции с начала года выросли на 40%, тогда как весь индекс широкого рынка всего на 5%.

Впрочем, это и не удивительно. Техногиганты стремительно развиваются, современный мир – это в первую очередь технологии, и именно эти имена представляют интерес.

Однако, несмотря на такие выдающиеся показатели, инвесторы все чаще ищут альтернативу. Причин для этого несколько: скептицизм относительно сохранения темпов роста, завышенная оценка, ограничения управляющих фондами на вес каждой компании в портфеле и так далее.

Кто может прийти на смену этим гигантам?

Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит сказать почему эти компании и их акции вообще должны кому-то уступать свое место.

Дело в том, что слишком крупным компаниям тяжело поддерживать столь высокие темпы роста. Кроме того, новые участники имеют серьезные амбиции. Нельзя не отметить, что тот же Facebook, например, вообще появился на рынке относительно недавно. Кроме того, со временем отдельные сектора начинают терять популярность. Например, когда-то Exxon Mobil была самой дорогой компанией, а энергетический сектор бурно рос, но сейчас Exxon находится в тени, а ее капитализация падает уже несколько лет.

И последнее историческое сравнение. На пике пузыря доткомов в марте 2000 года ожидалось, что акции пяти крупнейших компании продемонстрируют среднегодовой темп продаж за 1999 год на уровне 16%, а рост прибыли на акцию на уровне 21%. Однако по факту цифры оказались куда более скромными – 8 и 12%. Сейчас рынок ожидает роста на 15% и 14% соответственно. Можно представить, каким будет разочарование, если ситуация 20-летней давности повторится.

Для того, чтобы определить потенциальных лидеров на следующие 10 лет, Goldman Sachs использовал методику, которую начал применять еще в 2016 г.

Отбираются компании, два года подряд демонстрирующие рост продаж не менее 10%, а также прогноз по сохранению высоких темпов роста.

Под это описание подходят 21 компания из индекса S&P 500, правда, сюда входят также Facebook, Amazon, Microsoft и Google – они будут исключены из итогового набора имен.

Сузив список, Goldman применяет второй фильтр, предварительно разбив «соискателей» по отдельным направлениям.

Первое - компьютеризация сектора здравоохранения. Технологии все активнее проникают в эту сферу, а лидерами выступают Abiomed Inc., Align Technology, DexCom Inc., Edwards Lifesciences и Intuitive Surgical Inc.

Второе направление - цифровая трансформация бизнеса. Интеграция программных платформ предприятиями, не связанными с технологическим сектором, идет уже много лет, но аналитики ожидают, что эта тенденция будет ускоряться. Наилучшие показатели здесь у компаний: Autodesk Inc, Adobe Inc., ANSYS Inc.,

Следующее направление - автоматизация рабочего процесса. Компании все чаще используют программное обеспечение для автоматизации и оптимизации задач на рабочем месте, таких как управление персоналом, расчет заработной платы, управление ИТ и расходами.

Решения для этих задач предоставляют Salesforce.Com Inc., ServiceNow Inc., Paycom Software Inc.

Далее - электронная коммерция и цифровые платежи. Коронавирус привел к снижению использования наличных и ускорил переход к цифровым платежам. Наиболее привлекательно здесь выглядят компании Mastercard и PayPal.

И в завершении – наука в области здравоохранения. Медицинские компании продолжают открывать методы лечения заболеваний, от которых страдает большая часть населения.

Здесь Goldman выделяет Incyte Corp. и Vertex Pharmaceuticals Inc.

Наконец из всего этого списка эксперты банка выделяют пять компаний будущего, которые имеют наиболее убедительные позиции для дальнейшего уверенного роста.

Это Vertex, Autodesk, PayPal, Intuitive Surgical и ServiceNow. К слову, в течение последних нескольких лет их акции стабильно поднимались в рейтинговой таблице капитализации S&P 500.

Все пять бумаг находятся в так называемом «втором эшелоне» и не входят в топ-15 индекса S&P 500. При этом отобранные Goldman компании, как ожидается, покажут пятикратный рост по сравнению с S&P 500.

Уже сейчас доходность акций этих компаний сопоставим с доходностью FAAMG. С начала года инвесторы смогли заработать 38% по сравнению с 39% у технологических гигантов. Это означает, что рынок уже рассматривает эту пятерку, как перспективу на будущее.

Стоит также отметить крайне высокую корреляцию бумаг этих компаний с FAAMG – 0,91. Из этого можно сделать вывод, что портфельные управляющие рассматривают их как альтернативу владения акциями Apple, Microsoft, Google и так далее в случае различного рода ограничений, о чем говорилось в самом начале.

Безусловно, только время расставит все на свои места, однако представленные имена действительно заслуживают внимания и, возможно, через несколько лет они будут не менее узнаваемы, чем нынешние лидеры.