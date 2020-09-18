Курс доллара: рубль отреагировал на заявление Набиуллиной

Российский рубль, проигнорировав решение ЦБ РФ, который на сегодняшнем заседании Совета директоров принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых, упал к основным резервным мировым валютам, отреагировав на слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о том, что цикл смягчения фактически завершён.

Так, по данным на 20:05 мск на торгах Мосбиржи курс доллара составил 75,54 руб., что на 0,49% ниже уровня закрытия четверга. Курс евро в это же время составил 89,62 руб. Таким образом, единая валюта ЕС потеряла 0,62%.

Напомним, ЦБ приостановил цикл смягчения кредитно-денежной политики после того, как возвращение опасений, связанных с новыми антироссийскими санкциями, способствовало неожиданному росту инфляции.

Однако Центробанк оставил открытой возможность для снижения процентной ставки на одном из следующих заседаний. Об этом, в частности и заявила Набиуллина в ходе своего брифинга.

Ранее большинство аналитиков прогнозировали, что ожидают сохранения ставки на уровне 4,25%. Так, согласно опросу, проведённому агентством Reuters, 25 из 30 аналитиков были уверены, что российский регулятор сохранит ставку на прежнем уровне. Например, Станислав Мурашов из Райффайзенбанка не сомневался, что регулятор на этот раз сделает паузу.

«Несмотря на то, что потенциал для снижения ставки есть, возросшие риски появления второй волны коронавируса и усиление санкционного давления на нашу страну нивелируют вероятность его реализации на ближайшем заседании ЦБ», – подчеркивал он.

При этом многие предполагали, что пауза Банка России в политике по снижению ключевой ставки положительно скажется на курсе национальной валюты. Но это решение ЦБ уже было заложено в курсовую динамику. Слова же руководителя Центробанка о том, что возможность для её снижения открыта в дальнейшем, развернули рубль вниз.

Как отметила Софья Донец из Renaissance Capital формально ЦБ оставил дверь открытой для ещё одного небольшого снижения.

«Но тенденция инфляции и обменный курс, скорее всего, не позволят ему сделать это», – подчеркнула она.

Удержаться сегодня рублю на своих прежних не помогли даже растущие нефтяные котировки, которые к вечеру, правда немного упали, но всё равно находились в районе 43,25-43,30 долл. за баррель «чёрного золота» марки Brent.

Кроме того, против курс нацвалюты играет сейчас и негативный внешний фон. По словам Юрия Кравченко из ИК «Велес Капитал», именно неспокойная геополитическая ситуация и возможные новые ограничительные меры против нашей страны стали ключевым фактором при принятии решения ЦБ по ставке.

Но как ещё раз напомнил эксперт, в целом возможность для дальнейшего смягчения политики регулятор сохранил.

«С учётом сегодняшних комментариев Набиуллиной, мы считает, что можно ожидать ещё одного снижения ключевой ставки на 25 б.п. Но это будет возможно только при условии нейтрального геополитического фона и при отсутствия новых санкций», – резюмировал он.