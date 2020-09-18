Курс доллара: рубль приготовили к новому обвалу

В четверг рубль просел к основным резервным мировым валютам, реагируя на негативную динамику мировых торговых площадок и ухода глобальных инвесторов от рисковых активов. По данным на 19:00 мск курс доллара на Московской бирже торговался по 75,34 руб. Это на 36,75 коп. выше уровня закрытия среды. Единая валюта ЕС прибавила за сутки ещё больше (+50,25 коп.) и торговалась вчера вечером по 81,50 руб.

Тем самым, рубль накануне снижался к доллару и евро на фоне негативного внешнего фона, связанного с санкционным давлением на Россию из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Напомним, в среду депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом к ЕС усилить санкции против РФ и пересмотреть отношения с Москвой в связи с предполагаемым отравлением Навального. В частности, ЕП призвал лидеров Евросоюза «внедрить такие механизмы ограничительных мер, которые позволили бы отыскивать и замораживать все европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами ФБК Алексея Навального».

Европарламент также подтвердил свою позицию в отношении завершения строительства российского газопровода «Северный поток – 2», предлагая его остановить. Кроме того, евродепутаты призвали ЕК в целом пересмотреть политику Евросоюза в отношении нашей страны. Несмотря на то, что резолюции Европарламента носят только рекомендательный характер, всё это крайне негативно сказалось на настроениях инвесторов.

Также вчерашнее снижение рубля было вызвано итогами заседания ФРС. Об этом, в частности, заявил Богдан Зварич из «Промсвязьбанка», отметивший, что в четверг доллар рос к большинству валют ЕМ. При этом поддержку рублю могла оказать динамика рынка энергоносителей.

«Но отсутствие у глобальных инвесторов уверенности в способности «чёрного золота» закрепиться на уровнях выше 42 долл. за бочку марки Brent, а также резолюция Европарламента по Навальному, сдержало игроков от покупки российской валюты. Потому после нескольких сессий консолидации в районе отметки в районе 75,00 пара доллар-рубль ушла в плаванье и сегодня почти наверняка продолжит движение в диапазоне 75,00-80,00 руб. с попытками пробить максимумы прошлой недели», – предположил Зварич.

Евгений Коган из ИГ «Московские партнёры» напомнил, что ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ожидает до конца этого года возврата курса национальной валюты в коридор 70,00-71,00 руб. Как подчеркнул эксперт, если рассматривать только нынешние экономические факторы, то комфортный уровень пары доллар-рубля сегодня, вполне возможно, действительно находится где-то на уровне, близком к 70,00. Но, по мнению Когана, существует несколько моментов, которые нельзя не принимать в расчёт.

«Вскоре в США пройдут президентские выборы. Схватка будет ожесточённой. Велика вероятность, что, в результате голосования по почте, итоговые результаты одна из сторон не признает. После этого на рынках начнётся настоящая «веселуха». И о какой стабильности рубля в этих условиях мы можем сейчас говорить?», – вопрошает он.

Кроме того, Коган считает, что меры по увеличению налоговых поступлений в российский бюджет, на которые так рассчитывает наш Кабмин, принесут не более 500 млн руб., при потребности около 1,5-2 трлн руб. При этом он предположил, что дефицит бюджета может быть покрыт небольшой девальвацией.

«Этот рецепт отлично известен нашим властям. И вы наивно думаете, что им они не воспользуются? Тем более, что небольшую дополнительную девальвацию всегда можно списать, например, на внешние зловредные обстоятельства. Конечно, ничего такого уже драматического я не жду. Но вполне могу допустит заплыв пары доллар-рубль в сторону 77,00-79,00», – предположил эксперт.

Также он признался, что опасается того, что на курс рубля будет оказывать влияние негативный внешний фон, в том числе и новые антироссийские санкции.

«Они разве уже закончились? Думаю, они ещё даже не начинались. В ходе предвыборной компании в США только ленивый нам не станет грозить новыми страшилками. Правда, если победит Трамп, то всё будет не так уж и плохо. А вот выигрышь Сонного Дедушки Байдена будет не самым великим праздником для России в целом и курса нацвалюты в частности», – резюмировал Коган.