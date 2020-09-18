Лавров: Россию тревожат тенденции к пересмотру основ международного права

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что нашу страну очень тревожат тенденции к пересмотру основ международного права, сложившиеся после Второй мировой войны.

В интервью РИА Новости министр иностранных дел сказал, что в настоящее время наблюдается историческая агрессия, направленная на пересмотр современных основ международного права, которые сложились после Второй мировой войны в форме ООН.

«Рушатся основы и принципы ее устава. Ведётся попытка подорвать именно эти основы», – пояснил Лавров.

Он отметил, что для этого используется аргументация, которая является попыткой поставить на одну доску СССР и гитлеровскую Германию, агрессоров и победителей агрессоров.

«Нас оскорбляют, заявляя, что у СССР больше вины за развязывание Второй мировой войны, чем у фашисткой Германии. При этом аккуратно «заметается под ковер» фактическая сторона дела», – подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также обратил внимание на то, что те, кто выступает против позиции России на пресечение героизации фашизма, ссылаются на права человека.

«Давайте честно и открыто скажем: то, что мы в настоящее время наблюдаем в США, наверно имеет какое-то отношение к тому, что мы говорим о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Очевидно, в США есть разгул расизма. И есть политические силы, пытающиеся разжигать эти настроения, использовать их сугубо в своих личных политических целях. К большому сожалению, мы ежедневно всё это наблюдаем», – резюмировал Лавров.