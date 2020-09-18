Майтыг рассказал о создании комитета по контролю за распределением нефтяных доходов

Вице-премьер Правительства национального согласия Ахмад Майтыг выложил в своем Twitter-аккаунте фотографию заявления о начале добычи нефти в Ливии.

Майтыг принимает участие в межливийском диалоге, а также является членом комиссии, работающей над проблемами страны. По словам замглавы ПНС, все ливийские порты в скором времени возобновят экспорт нефти. А для того, чтобы контролировать доходы от добычи и продажи и их распределение, сформируют специальный совместный комитет.

Этот же комитет к концу года предоставит отчет о том, как были выполнены условия. Затем будет составлен план работы на будущий год. Комитет же будет координировать создание единого госбюджета Востока и Запада Ливии, экономический курс которого будет учитывать интересы всех сторон.