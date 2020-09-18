Московское метро первое в мире будет принимать оплату проезда по скану лица

Весной 2021 году в московском метрополитене появятся уникальные, первые в мире турникеты с функцией оплаты проезда по скану лица.

Об этом передаёт РБК со ссылкой на заместителя мэра российской столицы Максима Ликсутова. По его словам, в настоящие время специалисты по указанию властей Москвы активно занимаются настройкой и тестированием таких турникетов.

«Постараемся уже весной следующего года сделать по одному турникету с такой функцией в метро на каждой станции», – подчеркнул чиновники.

При этом он уточнил, что в этой сфере московский метрополитен станет первым в мире.

«Пока такая технология массово нигде не реализована», – резюмировал Лискутов.

Напомним, с 1 сентября этого года на всех станциях столичной подземки функционирует система видеонаблюдения. Тогда же в городском департаменте транспорта пообещали, что в ближайшее время в метро введут систему FacePay, при помощи которой любой пассажир сможет оплачивать проезд по скану своего лица. Один из этапов испытаний завершится уже к 1 октября.