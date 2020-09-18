Названы условия открытия для россиян курортов Египта

Для допуска россиян на курорты Египта необходимо выполнить два условия, передает портал TourProm.ru.

В первую очередь, Египет должен признать терактом авиакатастрофу российского лайнера над Синаем, случившуюся в 2015 году. Источник ресурса сообщает, что глава комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей Мохамед Кауд призывает вернуться к обсуждению данной болезненной темы, а также возможности запуска перелетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Египет.

Вторым условием называется, нормализация ситуации с коронавирусом в стране. По официальным данным в Египте на момент 17 сентября в общей сложности выявлено 9255 случаев коронавирусной инфекции. При учете, что в Египте население составляет приблизительно 100 миллионов человек, то на100 тысяч человек приходится 9 человек инфицированных. Это в 10 раз меньше, чем в России, говорится в сообщении портала.

Также эксперты усмотрели в заявлении посла Египта в России Эхаба Насра о том, что «страна Пирамид» скоро станет одним из самых популярных направлений для российских туристов, сигнал о скором открытии прямого авивсообщения на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейх.