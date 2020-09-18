Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Крупнейший из супертанкеров, принадлежавших Венесуэле, сменил название и был зарегистрирован в российском реестре, передает РБК.

Танкер сменил название Ayacucho в честь одного из городов Венесуэлы на «Максим Горький» еще в мае, недавно он был зарегистрирован в российском реестре и с этого момента начал ходить под флагом РФ. Уточняется, что дедвейт судна составляет в 320 тысяч и в настоящее время является самым крупным танкером с регистрацией в России. До этого самым большим танкером России был «Кола» с дедвейтом в 309 тысяч тонн.

РБК сообщает, что смена юрисдикции для венесуэльского танкера является редким явлением, до этого из 800 судов, когда-либо ходивших под флагом Венесуэлы, только два судна перешлив другую юрисдикцию — Либерии и Панамы.

Сообщается, что танкер был построен для государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA на китайской верфи Bohai Shipbuilding. Судно состояло на балансе совместного предприятия двух компаний (PetroChina и PDVSA). Однако после введения очередного пакета санкций США против Венесуэлы, предприятие закрылось, один из танкеров - Ayacucho отошел компании PDVSA, три остальных супертанкера из состоящих на балансе у CV Shipping, остались у китайской компании