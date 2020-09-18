New York Times: в Калифорнии потерялись 5 млн безработных

Американская газета New York Times сообщает, что данные федеральных и местных органов власти по количеству людей, получающих пособие по безработице, могут существенно отличаться. Например, в штате Калифорния, по данным федерального правительства около семь миллионов человек получают пособия по программе помощи по безработице при пандемии. А данные штата свидетельствуют о том, что менее двух миллионов калифорнийцев получали пособие по безработице. Учитывая то, что федеральный бюджет США выделял по 2 500 долларов в месяц на одного безработного, подобные неточности могут обходиться бюджету в огромные суммы.

Однако речь идет не о масштабном мошенничестве, а о недостатках в обработке данных, использовании разных алгоритмов при придании придания статуса безработного. Система может не учитывать фрилансеров, самозанятых, людей с небольшим стажем работы, работников с неполным рабочим денем или низкооплачиваемых рабочих.

Газета приходит к выводу, что количество американцев, получающих пособие по безработице, составляет от 20 до 25 миллионов, а не 30 миллионов, как говорят федеральные данные.