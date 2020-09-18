Новый адвокат Ефремова просит изменить наказание для актера на условное

Владимир Васильев, - новый адвокат актера Михаила Ефремова, который осужден на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве, подал свою жалобу на приговор. Адвокат просит апелляционную инстанцию изменить меру пресечения на условное наказание.

«Защитник просит назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет и назначенное наказание считать условным», - рассказала пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая «Интерфаксу».

Содержание апелляции свидетельствует о том, что новый адвокат Ефремова намерен доказать в суде о возможности применения к своему подзащитному наказания ниже низшего предала и условного срока.

Также жалобу на приговор актеру подал ранее и адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого актер отказался. Сообщается, что дата рассмотрения дела в суде пока не названа.

8 июня актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником аварии, в результате которой погиб водитель фургона «Лада» Сергей Захаров. 8 сентября по результатам следствия Ефремов был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли по неосторожности смерть человека, и приговорен к 8 годам колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. В настоящее время актер содержится в СИЗО «Водник» до вступления приговора в законную силу. Также актера лишили права управления автомобилем сроком на три года.