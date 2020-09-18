Не выходи из дома: режим удаленки частично сохраняется

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей оставить сотрудников на удаленке. Он пояснил, что несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, угроза сохраняется, и отметил, что чем больше людей остается на дистанционной работе, тем меньше будет передвижений по городу и меньше контактов. Это позволит сохранять стабильную обстановку.

«Если можно, и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжайте организовывать дистанционную работу. <...> Эти рекомендации по дистанционной работе мы никогда не убирали, и я бы настойчиво рекомендовал придерживаться их, если это возможно», — заявил столичный градоначальник в эфире телеканала Россия-24.

При этом согласно опросу, проведенному службой исследований hh.ru с 8 по 15 сентября, 83% работодателей, переводивших сотрудников на удаленку, начали возвращать их в офисы. В каждой десятой компании сообщили, что еще не начали процесс, но планируют. А вот 7% работодателей отложили офисный формат работы на неопределенный срок.

Плюс на минус

Впрочем, процесс возвращения в офисы идет постепенно: чуть больше трети работодателей сообщили о том, что в оффлайн-формат вернулось от четверти до половины сотрудников. При этом, как отмечают представители бизнеса, в «удаленке» нашлись свои плюсы и минусы.

«Понятно, что работа онлайн ведет к внедрению современных технологических решений, в то же самое время во время работы в офисе проще устраивать мозговой штурм или же принимать решения, если нужно это делать очень быстро, что часто бывает необходимо в коммуникационном бизнесе», — отмечает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман, добавляя при этом, что российский бизнес отличается очень высокой степенью адаптивности к происходящим процессам.

По словам первого вице-президента Опоры России Павла Сигала, еще одним из плюсов для фирм стала экономия на арендных и коммунальных платежах. За счет перевода сотрудников в удаленный режим компании смогли серьезно снизить эту статью расходов: показатель варьируется от 20 до 150 тысяч за месяц.

«Безусловно, не все компании смогут эффективно работать дистанционно осенью и зимой, это связано со спецификой их деятельности. Некоторым компаниям нужны работники складских помещений, специалисты, которые будут принимать клиентов в офисе, поэтому огромного оттока клиентов, которые арендовали помещения, не будет», — рассуждает Сигал, добавляя, что арендодателям, вероятно, придется снижать плату, чтобы удержать клиентов от поиска более дешевых вариантов. При этом не исключено, что некоторые работодатели переключатся с аренды больших офисов на пространства для 1-2 ключевых сотрудников, которые не могут работать из дома.

В ожидании локдауна

Не исключено, что многие работодатели не спешат с полным возвращением в офисы в ожидании нового карантина, слухи о котором ходят уже не первый месяц. Причем даже указывалась дата: после 20 сентября. Впрочем, власти столицы упорно опровергают эту информацию. Сергей Собянин уже неоднократно подчеркивал, что повторения жестких ограничительных мер, действовавших весной, постараются избежать. Многие эксперты также согласны с тем, что второго локдауна не будет. Правда, по сугубо экономическим соображениям.

Тем не менее, вероятность второй волны коронавируса мало кто отрицает. Как писал ранее «Эксперт-онлайн», европейские врачи уже выяснили, что вирус гриппа может стать «усилителем» передачи коронавируса. Болеющий одновременно и гриппом и COVID-19 человек сможет заразить вдвое больше людей.

Не отрицают возможный рост заболеваемости и в России. Как рассказал в интервью газете «Пензенская правда» главврач Пензенской областной больницы имени Бурденко, Вячеслав Космачев, в условиях сезонного увеличения числа больных гриппом и ОРВИ возможно ослабление иммунитета, наслоение инфекций. Кроме того, как отмечает врач, многие стали пренебрегать средствами персональной защиты. Однако вторая волна будет проходить иначе.

«Весной, когда регистрировалась массовая заболеваемость, для нас коронавирусная инфекция была абсолютно новой, неизученной. Поэтому приходилось быть первопроходцами. Сейчас есть ответы на многие вопросы. Понятно течение заболевания, известны сложные моменты, мы знаем, какие медикаменты использовать для более эффективного лечения», — пояснил Космачев, добавив, что врачи также надеются на вакцину, массовое применение которой начнется совсем скоро.

Вторая пошла

Отношение к первой зарегистрированной вакцине от COVID-19 что за рубежом, что в России неоднозначное. Многие выражают скепсис по поводу препарата, разработанного в столь сжатые сроки и зарегистрированного еще до завершения всех необходимых испытаний. Но он, по крайней мере, есть. И это вселяет определенную надежду. Особенно в свете ухудшения глобальной обстановки.

Как сообщает DW, 13 сентября был зафиксирован новый мировой рекорд прироста заболевших COVID-19 — его обнаружили у 308 тысяч жителей планеты. И ВОЗ предупреждает о том, что в ближайшей перспективе ситуация в той же Европе только усугубится.

«Люди не хотят сейчас слышать подобные плохие новости, и я это понимаю. Но в октябре и ноябре мы увидим рост смертности», — цитирует DW директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Анри Клуге.

Мрачные рекорды уже ставятся в ряде европейских стран. По данным портала coronavirus-monitor.ru, в Испании 16 сентября насчитывалось 614360 заболевших, а 17 сентября – их количество выросло на 11 тысяч и 291 человека, достигнув отметки в 625651. Рекордное количество заболевших в минувшие выходные было зафиксировано во Франции — более 10,5 тысяч человек. В Чехии, одной из первых в Европе приоткрывшей границы для своих граждан и для туристов, за последний уик-энд выявили более полутора тысяч инфицированных.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что осень и зима для страны будут трудными. Политик призвал граждан страны сокращать социальные контакты, сохранять дистанцию и носить маски.

Оптимизма нет и за океаном – как сообщает Bloomberg, ссылаясь на руководство американского мегаполиса, власти Нью-Йорка «знают, что число случаев COVID-19 вырастет этой осенью».

«Даже вне зависимости от любого математического подтверждения мы строили планы вокруг предположения о том, что будут новые волны заражения», — заявил агентству советник мэра Нью-Йорка Джей Варма.

«Если все вернется к нормальному, в кавычках, состоянию, и мы перестанем соблюдать социальную дистанцию и носить маски, сотня человек может стать причиной новой катастрофической волны», — сказал Bloomberg работающий с городскими властями профессор университета Нью-Йорка Скотт Брэйтуэйт, посоветовавший забыть о «нормальной жизни».

При этом пока одни страны еще только задаются вопросом о возможности нового локдауна и предупреждают граждан о возрастающих рисках, другие уже вернулись на путь ограничений. В их числе и Южная Корея и, например, Израиль, еще не так давно считавшихся образцами борьбы с COVID-19. С 18 сентября в Израиле введены жесткие ограничительные меры, которые, предположительно будут действовать 3 недели. В стране закрыты детские сады и школы, отели, рестораны и торговые центры.

Чей подход в данной ситуации верен, к сожалению, покажет только время и социальная, а также экономическая статистика, не менее беспощадная и наглядная, чем графики заболевших и умерших. Единственное же, что остается сейчас — на всякий случай запастись масками и антисептиками, пока цены на них несколько упали, а если есть возможность, провести апгрейд домашнего офиса. Все-таки рекомендации о сохранении удаленного режима могут слишком быстро перерасти в нечто большее.