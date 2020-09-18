Прогноз погоды на октябрь-2020: синоптики озадачили россиян

Октябрь уже не за горами – первый осенний месяц пролетел совсем незаметно и быстро. Вроде ещё недавно было аномально жарко, а уже сейчас листва на деревьях расцветилась всеми оттенками жёлтого и оранжевого, где-то даже выпал первый снег, ночи стали холодными, да и солнце не хочет нас больше пригревать.

При этом синоптики озадачили россиян своим прогнозом на октябрь. Они обещают нестабильную погоду, причём во всех регионах разную, что вполне объяснимо. Страна у нас большая и понятно, что везде климат не может быть одинаковым.

Например, в центральных областях и на северо-западе второй месяц календарной осени пройдёт в пределах климатической нормы или с небольшим её превышением. Для Поволжья и Урала середина осени наоборот – будет холодной, ветреной и дождливой. В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Забайкалье октябрь ожидается более тёплым, чем обычно. В Крыму Краснодарском крае и Ставрополье возможны затяжные дожди…

Будет ли все так, как обещают синоптики – непонятно. Ведь не зря говорят, что погоду предсказывают и абсолютно точных прогнозов не существует.

Прогноз погоды на октябрь в Приморье

Октябрь 2020 в Приморье ожидается неожиданно тёплым. Метеорологи уверяют, что средние значения будут превышать климатическую норму на один-два градуса даже в северных районах.

Температурный фон днём будет держаться в пределах плюс 10-14. На севере региона – плюс 3-5. При этом в октябре выпадет очень много осадков, что сильно озадачит местных жителей. Приморье, конечно, не затопит, но вымокнут жители края совершенно точно. Больше всего дождей будет на юге, востоке и севере Приморья, а центральная область и запад менее подвергнутся ливням, но и там будет чуть больше дождей, чем обычно для этого времени года.

Погода в октябре в Сибири

Погода в Сибири в предстоящем октябре тоже озадачит: климатическая норма будет превышена и с этим ничего не поделаешь. В Красноярском крае и Иркутской области градусники станут показывать плюс 10, а по ночам столбики термометров могут опускаться до плюс 3-5. Дожди станут идти фактически в режиме 24 на 7. Мокрый снег начнёт выпадать в регионе уже с середины октября.

Начиная 15-16 числа температурные значения станут отрицательными в Красноярске и области, а в конце месяца столбики термометров упадут здесь уже до минус 6.

В Томскую и Омскую областях зима придёт немного раньше – уже в начале месяца по ночам тут начнутся заморозки, а с двадцатых чисел даже днём градусники будут показывать около нуля. Примерно такая же погода ждёт и Новосибирскую область с Кузбасс.

Алтай всё больше уходит в сторону резко континентального климата, что ведёт лишь к ярко выраженным лету и зиме, а осень и весна смазываются и становятся практически незаметными на этом фоне. Октябрь, по прогнозу синоптиков, будет довольно тёплым здесь именно по этой причине: в начале месяца днём градусники покажут до плюс 15, а местами и до плюс 18. Но ближе к ноябрю станет холодать – сначала до плюс 10, потом ещё сильнее, по ночам ждём заморозки.

Конец октября 2020 почти на всей территории Сибири будет практически зимним – выпадет снег и подморозит до минус 2-4.

Прогноз погоды на октябрь в Поволжье и на Урале

В Поволжье во втором месяце календарной осени ожидается довольно сильный разброс по температуре: на юге региона довольно долгое время будет плюс 10-15, дождей выпадет мало, а солнечных дней – значительно больше, чем в сентябре.

Север региона окажется под властью холодных фронтов и в среднем первую и вторую декаду октября столбики градусников здесь не перешагнут отметку выше плюс 5-7. Конец месяца ознаменуется общим похолоданием и первым снегом.

На Урале, в частности в Екатеринбурге, октябрь сразу придёт с холодами – примерно 4-5 числа днём воздух охладится до минус 1-2, а дальше, примерно до середины месяца, средняя температура составит плюс 2-4.

Юг Урала немного будет отличаться от остальной части региона – в середине октября, в Челябинске и Магнитогорске будет уже стабильный минус и не маленький – местами до 10 градусов мороза, но в среднем минус 6-7. С третьей декады второго месяца осени начнёт идти снег, который не растает и можно будет с уверенностью сказать, что на Урал пришла настоящая зима.

Погода в октябре на северо-западе России

Северо-Западный регион порадует своих жителей тёплым октябрем, но очень мокрым. Осадков здесь выпадет больше положенного, а снега не предвидится даже в конце месяца. Температура будет выше климатической нормы на пару градусов и составит плюс 7-10 практически весь месяц.

Так что любители грибов из Псковской, Ленинградской, Новгородской и Смоленской областей могут ещё порадовать себя «тихой охотой», если не побоятся вымокнуть под дождем в лесу.

К концу месяца по всему северо-западу произойдёт небольшое понижение дневных температур до плюс 5-7, а по ночам уже начнутся заморозки. Так что садоводам-любителям стоит постараться закончить свои дела в первой половине месяца и подготовиться к будущей зиме заранее.

Прогноз погоды на октябрь в Москве

В Москве и Подмосковье октябрь обещает быть привычным и сильно не удивит жителей столичного региона. Превышение климатической нормы возможно максимум на 0,5 градуса, дождей особых не предвидится. Днём воздух станет прогреваться в среднем до плюс 8-11, а по ночам остывать до минус 1-2. К концу месяца ожидается мокрый снег и снижение дневной температуры до плюс 3. Но не расстраиваетесь – в прошлом году в столице нашей родины был зафиксирован новый температурный рекорд – 17 октября столбики термометров добежали до отметки плюс 18С. Так что еще не всё потеряно.

Такой ли будет октябрь, как нам предсказывают или нет – пока не ясно. Но то, что синоптики нас в очередной раз озадачили своими прогнозами, можно уже сказать точно.