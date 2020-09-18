Путин запишет обращение для Генеральной ассамблеи ООН

Глава российского государства Владимир Путин сегодня запишет выступление для недели высокого уровня на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом рассказал журналистам руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Путин всегда сам работает над текстами своих выступлений, передаёт ТАСС.

«Путин лично всё дорабатывает, вносит необходимые с его точки зрения правки, коррективы. Так происходит всегда. Поэтому сегодня после финализации главой государства текста будет обращение записано. После чего мы его отправим в Нью-Йорк организаторам недели высокого уровня», – пояснил Песков.

Напомним, с 22 по 29 сентября пройдёт неделя высокого уровня на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Она состоится преимущественно в формате видеообращений. Всего запланированы выступления 119 лидеров государств и 54 глав правительств.