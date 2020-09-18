Резиденция посла США в России попала в ДТП

Автомобиль врезался в ограждение резиденции посла США в России Джона Салливана и пробив ворота въехал на территорию особняка. В этот момент посла на территории резиденции не было, а совершивший наезд на ворота водитель был передан сотрудникам правоохранительных органов. В результате аварии никто не пострадал.

«Сегодня, около 16:20 по местному времени, гражданин РФ, управляя автомобилем, прорвался на территорию резиденции посла США в Москве Спасо-хаус. Он был перехвачен сотрудниками посольства и передан местным властям. В момент инцидента посол Салливан отсутствовал. Пострадавших нет», – сообщается в официальном твиттере посольства США в России.

Резиденция посла США в России располагается в особняке банкира Николая Второва, 1915 года постройки. США арендуют это здание для своих послов с 1933 года.