Суточный прирост коронавируса в Москве достиг максимума с 26 июня

В России за истекшие сутки выявлено 5 905 новых инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Рост отмечается в последние две недели, когда суточная заболеваемость в значениях от 5,1-5,5 тыс. новых диагнозов. В общей сложности в России выявлено 1 091 186 случаев заражения за все время эпидемии. Число летальных случаев за последние 24 часа составило 134 человека, общее число жертв достигло 19 195 человек. Успешно поправились 901 207 пациентов, из которых 5 339 человек, выписаны за последние сутки.

В Москве выявлено 805 новых случаев коронавируса, больше случаев инфицирования было выявлено 26 июня, когда суточный прирост составил 813. Эксперты связывают рост случаев коронавируса в Москве с увеличением активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест.

По числу заболевших Россия продолжает оставаться на четвертой позиции мирового антирейтинга стран с наибольшим приростом ковидных случаев. На первом месте продолжают оставаться США , в стране уже 6,67 млн заболевших. На втором месте закрепилась Индия с показателем 5,21 млн инфицированных. Замыкает тройку Бразилия (4,45 млн).