Росстат: количество бедных увеличилось

По сообщению Федеральной службы государственной статистики во втором квартале 2020 года число россиян с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составило 19,9 млн человек или 13,5% от всего населения. В первом квартале этого года число граждан живущих за чертой бедности составляло 18,6 млн человек (12,6% населения), а по итогам 2019 года составило 18,1 млн человек (12,3населения).

Величина прожиточного минимума установлена на уровне 12392 рубля для трудоспособного населения, 9422 рубля для пенсионеров и 11423 рубля для детей.