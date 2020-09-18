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Росстат назвал самый «смертоносный» возраст россиян

Москва, 18.09.2020
  • Росстат назвал самый «смертоносный» возраст россиян

Артем Геодакян/ТАСС

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет примерно 73 года.

Однако «пики» смертности у женщин и мужчины приходятся на разные периоды, передаёт NEWS.ru.

Как отмечают эксперты ведомства, российские представители сильного пола в среднем живут на 10 лет меньше женщин. Например, в прошлом году мужчины чаще всего умирали в возрасте 65-69 лет. Всего в этот возрастной период ушли из жизни 123,7 тыс. представителей сильного половины нашей страны.

При этом российские дамы в среднем живут значительно дольше. Так самый «смертоносный» для женщин возраст по итогам прошлого года – 80-84 (скончались 185 тыс. россиянок).

В Росстате также рассказали, что основными причинами смертности в РФ остаются сердечно-сосудистые заболевания, а также рак. Средняя продолжительность жизни в России в 2019 году составила 73,4 года, что стало историческим максимумом. По прогнозу Росстата, ожидается, что продолжительность жизни в РФ к 2035 году вырастет до отметки в 79,1 года.

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