СК займется историей с лишением семьи Баталова недвижимости и денег

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение проверить историю семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, говорится на сайте СК РФ. Ранее вдова актера обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях со стороны Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по городу Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова», - говорится на сайте ведомства. Уточняется, что ход проверки будет контролировать центральный аппарат СК РФ.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о махинациях со стороны близких людей Алексея Баталова - Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, которые опекали его семью последние 15 лет. Сообщалось, что вдова и дочь актера в результате их действий потеряли недвижимость и деньги. С заявлением в полицию обратились вдова Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария. Женщины в заявлении сообщили, что все нотариальные доверенности, которые дают право управлять всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых, а также снимать деньги со счетов, были получены обманом.