Трамп призвал Кувейт наладить отношения с Израилем

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Кувейт по примеру Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов заключит соглашение с Израилем. «Считаю, что они достаточно быстро присоединятся к этому соглашению. У меня есть, я бы сказал, семь или восемь стран, которые хотят присоединиться», – заявил Трамп.

9 сентября Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был госпитализирован и отменил свой визит в Вашингтон, который был запланирован на 12 сентября.

15 сентября в Белом доме состоялась торжественная церемония подписания соглашения о нормализации отношений Израиля с двумя арабскими странами – Бахрейном и ОАЭ.