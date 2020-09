Администрация Трампа запрещает скачивать и обновлять TikTok и WeChat

Администрация Трампа с вечера воскресенья запретит загружать WeChat и приложение для обмена видео TikTok в американских магазинах приложений, сообщило агентство «Рейтер». Запрет мотивируется наличием угрозы национальной безопасности.

«Постановление Министерства торговли запрещает магазинам приложений Apple Inc., Google Play Alphabet Inc и другим компаниям предлагать приложения на любой платформе, «доступной из Соединенных Штатов», — сказал агентству высокопоставленный представитель Министерства торговли.

В Министерстве торговли заявили, что эти действия «защитят пользователей в США, исключив доступ к этим приложениям и значительно сократив их функциональность».

Для использования WeChat, кроме того, сразу же вступает в силу ряд ограничений, которые должны заметно понизить его функциональность. Но пользователи TikTok пока почти ничего не заметят.

«Базовый TikTok останется неизменным до 12 ноября», — сказал в пятницу Fox Business Network министр торговли Уилбур Росс. За это время владелец ByteDance может заключить соглашение о судьбе своих операций в США.

ByteDance ведет переговоры с Oracle Corp и другими о создании новой компании TikTok Global, которая направлена на устранение озабоченности США по поводу безопасности данных своих пользователей.

Министерство торговли не будет пытаться принуждать людей в Соединенных Штатах удалять приложения или прекращать их использование, но не разрешает обновления или новые загрузки. «Мы не собираемся преследовать отдельных пользователей », — сказал один из представителей министерства. Там объясняют, что ведут борьбу с корпоративным уровнем, а не с потребителями контента.

Запрет на загрузку новых широко популярных приложений в США еще может быть отменен президентом Дональдом Трампом до того, как он вступит в силу.

Запреты являются реакцией на распоряжения, изданные Трампом 6 августа, в которых Министерству торговли давалось 45 дней, чтобы определить, какие транзакции блокировать из приложений, которые, по его мнению, представляют угрозу национальной безопасности. Срок истекает в воскресенье.

Представители Министерства торговли признали необычность такого шага, но заявили, что они делают его из-за рисков, связанных «со злонамеренным сбором Китаем личных данных американских граждан». Китай и компании отрицали сбор данных пользователей в США для шпионажа.

В заявлении министра торговли США запрет объявляется соответствующим национальным ценностям и демократическим нормами, основанным на правилах, а также «агрессивным применением законов и правил США» (aggressive enforcement of U.S. laws and regulations).

«Мы ожидаем, что рынок будет действовать, и появятся более безопасные приложения, которые заполнят эти пробелы, которым американцы могут доверять, и против которых правительству Соединенных Штатов не придется предпринимать аналогичные действия», — сказал высокопоставленный чиновник.

В то же время, постановление не запретит американским компаниям вести бизнес в WeChat за пределами США, что будет хорошей новостью для американских фирм, таких как Walmart и Starbucks, которые используют встроенные в WeChat программы «мини-приложения» для облегчения транзакций и привлечения потребителей в Китае, заявили официальные лица..

Оно также не запрещает Apple, Google или другим продавцам предлагать приложения TikTok или WeChat где-либо за пределами США.

При этом официальные лица признали, что нет ничего, что помешало бы американцу поехать в другую страну и загрузить какое-либо приложение или потенциально использовать виртуальную частную сеть (VPN).