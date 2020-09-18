Три акции, которые надо было купить на этой неделе

IRAO +8,9

MGNT +8,7%

FIVE +7,7%

Энергетическая компания «Интер РАО» за неделю подорожала на 8,89%, до 5,89 рубля за акцию. Драйвером такого роста стали слухи о возможном поглощении других игроков рынка: в СМИ появились сообщения, что «Интер РАО», якобы, рассматривает компании «Юнипро» и «Энел Россия» как потенциальных кандидатов для покупки. В пятницу 18 сентября компания эти сообщения опровергла.

Ритейлер «Магнит» продолжает отыгрывать позитивные новости (скупка «Марафон Ритейлом» с рынка акций «Магнита» и планы самого ритейлера запустить собственные сервисы доставки еды, столь популярные в последнее время). За минувшую неделю бумаги компании подскочили на 8,67%, до 4867 рублей за акцию.

Глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group также выбились в тройку лидеров — они прибавили 7,71%, подорожав до 280,50 рубля за бумагу. Стоит отметить, что владелец сетей «Пятерочка» и «Перекресток» растет, несмотря на то что особых причин для этого нет: аналитики указывают на недостаточный потребительский спрос и риск введения нового карантина.