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В бундестаге приняли решение по «Северному потоку – 2»

Москва, 18.09.2020

Депутаты бундестага ФРГ большинством голосов отказались голосовать по существу по выдвинутому партией «Зеленые» предложению об остановке проекта российского газопровода «Северный поток – 2».

Немецкие парламентарии передали это предложение на рассмотрение профильного комитета, передаёт РИА Новости со ссылкой на председательствующую в ходе сессии вице-президента бундестага Петру Пау.

Ранее сообщалось, что судно снабжения «Иван Сидоренко» не пробыв и дня на логистической базе проекта «Северный поток—2», снова взяло курс на Калининград. По данным СМИ, судно планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода, и днем ранее оно прибыло немецкий порт Мукран. Теперь же «Иван Сидоренко» возвращается в Россию.

Судно, которое предназначено для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания, с июля находилось в Калининграде наряду с другим «снабженцем» СП-2 «Остапом Шереметом», который по-прежнему там пришвартован. В начале сентября «Иван Сидоренко» передислоцировался в Санкт-Петербург, а оттуда направился в немецкий порт Мукран — логистическую базу «Северного потока — 2», но тут же повернул обратно к берегам России. Возвращение же в Калининград ожидается в пятницу вечером.

Напомним, проект газопровода «Северный поток – 2» предполагает строительство трубопровода мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнёры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Между тем, Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что тему «Северного потока – 2» нужно «реинтегрировать в более широкий вопрос» отношений с Россией. По ее словам, в ЕС ранее рассматривали газопровод как экономический проект, но она считает, что он одновременно «в высшей степени политический».

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