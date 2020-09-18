В Испании установлен рекорд по количеству заражения коронавирусом

По данным министерства здравоохранения Испании, за 18 сентября в стране зафиксирован 14 389 случай заражения SARS-CoV-2, что в полтора раза превышает максимальный ежесуточный уровень заражений весны этого года. Более трети выявленных случаев приходится на столицу Испании. На данный момент в реанимациях Мадрида заняты уже 64% койко-мест.

Тем не менее испанские власти отказываются вводить жесткий карантин, опасаясь тяжелых экономических последствий. Из-за весеннего карантина ВВП во втором квартале 2020 года Испании сократился на 22%.