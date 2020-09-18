Во Франции рекордное число суточных заражений коронавирусом

По сообщению национальной службы здравоохранения Франции за 18 сентября в стране зафиксирован 13 215 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а днем ранее было выявлено 10 593 случаев заражения. В конце марта 2020 года, когда французские власти ввели жесткий карантин в стране, количество ежесуточных заражений коронавирусом не превышало 8 тыс в сутки. По итогам второго квартала 2020 года ВВП Франции упал на 13,8% из-за введенного карантина и вынужденной остановки экономики страны.

Ранее резидент Франции Эммануэль Макрон допустил возобновление «точечного жесткого карантина» в стране. Возможны закрытия общественных заведений и ограничения на собрания, заявил он. Макрон сказал, что ограничения не будут общими и будут приниматься с учетом ситуации в каждом конкретном регионе. Однако вопрос о закрытии промышленных предприятий президентом Франции даже не поднимался.