Загадочные маневры вокруг «Северного потока — 2»

Судно снабжения «Иван Сидоренко» не пробыв и дня на логистической базе проекта «Северный поток—2», снова взяло курс на Калининград. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные портала отслеживания судов Marine Traffic. Судно планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода, и днем ранее оно прибыло немецкий порт Мукран. Теперь же, по информации издания, «Иван Сидоренко» возвращается в Россию.

Судно, которое предназначено для работ с полупогружными плавучими буровыми установками и имеет неограниченный район плавания, с июля находилось в Калининграде наряду с другим «снабженцем» СП—2 «Остапом Шереметом», который по-прежнему там пришвартован. В начале сентября «Иван Сидоренко» передислоцировался в Санкт-Петербург, а оттуда направился в немецкий порт Мукран — логистическую базу «Северного потока — 2», но тут же повернул обратно к берегам России. Возвращение же в Калининград ожидается в пятницу вечером.

Проект «Северный поток—2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Между тем, Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что тему «Северного потока—2» нужно «реинтегрировать в более широкий вопрос» отношений с Россией. По ее словам, в ЕС ранее рассматривали газопровод как экономический проект, но она считает, что он одновременно «в высшей степени политический».

То, что суда, предназначенные для завершения строительства «Северного потока—2», перемещаются из одного порта в другой, говорит о том, что работы по завершению проекта его оператор не может начать, уверен главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Это связано с недостаточным техническим и технологическим их оснащением. Вероятно, «Иван Сидоренко» прибыл в Мукран, чтобы забрать на свой борт необходимое оборудование и переправить его в Калининградский порт, где находится другое судно-снабжения «Остап Шеремет». Разумеется, говорит аналитик, можно только предполагать, для чего в действительности нужны эти маневры, но, очевидно, что они делаются с целью уладить проблему недостаточного оснащения кораблей.

На текущий момент, продолжает Антонов, по-прежнему очень мало информации о том, на каком этапе переоснащения находятся ключевые судна проекта — «Академик Черский» и баржа «Фортуна», летом было известно, что у Черского нет оборудования для сварки труб диаметром 48 дюймов. У «Фортуны» же не было системы динамического позиционирования. Соответственно, за истекший период оператор проекта должен был уже предпринять ряд мер для оснащения судов этим оборудованием. «Черского» предполагалось модернизировать на верфях Северо-Запада, но с тех пор более конкретной информации не появилось.

Учитывая, что «Черский» находился в Мукране, а «Фортуна» после того, как получила разрешение Дании на работу в ее территориальных водах, отправилась в немецкий порт Росток, можно предположить, что оба судна сейчас все же проходят необходимую модернизацию, но с помощью европейских партнеров. Из-за высокой угрозы новых санкций вся информация по этим этапам, разумеется, строго засекречена, поэтому реальной правды никто не откроет.

Рассуждать же о том, будет достроен проект или нет, — тоже дело достаточно непростое, говорит Алексей Антонов. России этот проект, очевидно, очень нужен. С другой стороны, Европа вложила в него огромные деньги, поэтому энергетические компании заинтересованы в достройке трубы и получении своих дивидендов. Однако есть американцы, которые давят санкциями и угрозами о прекращении хрупкой политической дружбы. Есть также отравление Навального, которое уже нанесло дополнительный урон репутации СП—2.

Объективно, сейчас «Газпром» уже не успевает завершить проект до конца 2020 года, суда могут проходить модернизацию еще несколько месяцев. И если будут новые санкции, связанные с сертификацией трубы на территории ЕС, то проект, даже если и будет завершен, заработать не сможет. Есть все опасения предполагать, что только в середине 2021 года будет понятна его конечная судьба. Возможно, предполагает Антонов, он все же будет достроен и будет запущен в эксплуатацию, но произойдет это не раньше 2022 года. И работать он будет не на полную мощность. Для ЕС это дополнительная ветка объемных поставок газа на случай коллапса, для России новый газопровод по дну Балтики может стать очередным сверхдорогим проектом, перспективность которого по части высоких прибылей на фоне растущей конкуренции с СПГ крайне сомнительна.

Доставка необходимых компонентов оборудования — самая подходящая версия прибытия «Ивана Сидоренко» в Мукран, соглашается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Это, по его словам, как раз означает, что установка оборудования для укладки труб большего диаметра (для достройки «Северного потока—2») пока продолжается. Затем «Академик Черский» должен провести испытания и получить страховку для работы в международных водах. Но почему «Иван Сидоренко» сразу ушел обратно в Калининград, не понятно, и никаких заявлений на этот счет в самом деле не прозвучало. Возможно, сроки дооборудования «Академика Черского» затягиваются, или требуется что-либо еще доставить из порта Калининград в Мукран.

Вопрос в другом, полагает Деев: для достройки «Северного потока—2» требуется, чтобы «Академик Черский» был не просто дооборудован, а получил соответствующие разрешения от датских властей и получить страховку. А с этим могут быть проблемы после очередных заявлений со стороны США — международные страховые компании могут не решиться оформить нужный полис. Также требуется участие не только вспомогательных судов, которые будут доставлять трубы на укладку, но и «Фортуны» или аналогичного судна, которое будет работать на мелководье в Германии («Академик Черский» там работать не сможет).

Поэтому вопросы как по алгоритму стройки, так и по ее срокам остаются. Вероятнее всего, предполагает эксперт, что ранее 1 октября «Черский» на глубоководный участок в Дании не выйдет. Какие еще суда будут участвовать в завершении строительства (кроме двух вспомогательных из Калининграда), также не ясно.