Закрытые Лукашенко границы оказались открыты

Министерство иностранных дел Польши заявило, что государственная граница между Белоруссией и Польшей не закрыта и функционирует в обычном режиме. «В соответствии с информацией, полученной от пограничной охраны, на данный момент польско-белорусская граница функционирует нормально, без изменений», – заявили в польском МИДе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна закрывает границу с Литвой и Польшей. «Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко на женском форуме «За Беларусь».