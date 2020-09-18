Жестокий год нефтяного донкихота

В 2014-м «Самый жестокий год» получил приз Национального совета кинокритиков США в категории «Лучший фильм», после чего никто и не сомневался, что номинация на «Оскар» картине гарантирована. Однако Американская киноакадемия неожиданно разочаровала создателей и поклонников фильма, прокатив ленту по всем статьям. Прецедент стал первым за последние 15 лет: все привыкли, что фаворит The National Board of Review автоматически попадает в оскаровскую обойму. «Самый жестокий год» оказался исключением из правил, и это так жестоко ранило режиссера Джей Си Чендора, что он не снимал ничего добрых пять лет.

Действие разворачивается в Нью-Йорке 1981 года, когда город накрыла волна насилия, с которой полиция не справлялась. Атмосфера того времени местами напоминает Америку 30-х, местами Россию 90-х: люди в длинных пальто и кожаных куртках, гангстерские сходки за круглым столом, разговоры в парикмахерской, стрельба на улицах, грабежи среди белого дня.

Главный герой — красавчик в песочном пальто, амбициозный иммигрант Абель Моралес (Оскар Айзек), владелец топливной компании. Он пытается провернуть крупную сделку с еврейской общиной, прикупив у нее кусок портовой части недалеко от Манхеттена. Так он надеется завоевать местный рынок. Но сила сопротивления бьет сильнее, чем струя нефти из новой скважины.

У Моралеса постоянно угоняют фуры с нефтью, избивают его сотрудников — разумеется, все это смахивает на грязные дела конкурентов. Со стороны стражей закона тоже сплошные проблемы: окружной прокурор (Дэвид Ойелоуо) пытается пришить предпринимателю дело по одиннадцати статьям об экономических преступлениях. Обвинения абсолютно беспочвенные, но ни преданная жена Абеля Моралеса (Джессика Честейн), ведущая бухгалтерию фирмы, ни его авторитетный юрист не в состоянии защитить компанию. В довершение всего среди ночи в дом Моралесов кто-то пытается пробраться с пистолетом…

И хоть мудрый еврей предупреждал героя о том, что нынче «не лучшее время для ведения бизнеса», упрямый Абель гнет свою линию до конца. Впрочем, будучи «патологически» честным человеком, он яростно сопротивляется мутации в циничного гангстера, к коей его так подталкивают обстоятельства. Принципиальный нефтяной бизнесмен не желает преступать закон даже в мелочах, в ущерб себе и делу. Он по-рыцарски благороден и честен: «нет ничего сложнее, чем смотреть человеку прямо в глаза и говорить правду». Изначально роль Моралеса писалась для Хавьера Бардема, но его фирменная амбивалентность была бы здесь излишней. А вот утвержденный в итоге Оскар Айзек с лицом «хорошего человека» весьма органичен своему персонажу.

И здесь-то в хорошо распланированную картину пробирается нежданная слабость. Отчетливо видно, как режиссер Джей Си Чендор старается внятно рассказать довольно простую историю об эпохе, блистательно воспетой Фрэнсисом Фордом Копполой и Мартином Скорсезе. При этом авторские амбиции Чендора не позволяют ему развлекаться имитациями легендарных фильмов. В целом бегство от заимствований «Самому жестокому году» удается, но главный герой с прямолинейно бьющей в лоб фамилией Моралес получился столь же прямолинейно литературным. Вершину архетипического донкихотства взять не удалось хотя бы потому, что не хватило шутовской улыбки, проступающей сквозь забрало. Слишком все серьезно и/или недостаточно трагично, поэтому неправдоподобно.

Подобно словосочетанию «добропорядочный политик», выражение «совестливый бизнесмен» в XXI веке превратилось почти в оксюморон. В том числе, благодаря 80-м, когда трудно было не забрызгать кровью светло-песочное пальто, имея дело с крупным бизнесом. Те жестокие времена ломали людей или морально, или физически. Тем не менее, авторы фильма предпочли смоделировать на неподатливой территории псевдогангстерской драмы победу принципов – да не прагматичных, а моральных.

Победа одержана почти без потерь. Несмотря на созвучное библейскому Авелю имя героя, сигнализирующее о неизбежной трагедии, все-таки жертвой падет не он. И жертвоприношения окажутся не способными довести зрителя до катарсиса, а драматургическое уравнение – до решения.