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Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр: «От классики до джаза»

Москва, 19.09.2020
27 сентября в Светлановском зале Московского международного Дома музыки Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана представит концертную программу «От классики до джаза»!
#Культура
  • Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр: «От классики до джаза»

предоставлено пресс-службой

В репертуаре Московского джазового оркестра огромное количество музыки – как эксклюзивной авторской, так и всемирно известной, в аранжировках Николая Левиновского и Виталия Долгова. Особую часть репертуара составляют оригинальные концертные программы, преодолевающие стилистические условности. Так, 24 февраля, в Консерватории будут представлены произведения великих классиков: Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Эдварда Грига и других авторов в джазовой обработке.

Сегодня в Московском джазовом оркестре играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. За годы существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года оркестр стал хедлайнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2018 году Биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — «All-Star Global Concert» Международного Дня Джаза. Только за прошедшие пять лет Оркестр, названный знаменитым журналом «JazzTimes» «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России, а также неоднократно играл в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США. Оркестр выступал на лучших концертных площадках планеты с такими легендами джаза как Ди Ди Бриджуотер, Нэтэли Коул, New York Voices, Кевин Махогани, Джордж Бенсон, Джино Ванелли, Уинтон Марсалис, Ларри Корриэлл, Билли Кобэм, Билл Эванс, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Гэри Бертон, Тутс Тилеманс, Патти Остин и многие другие. Руководитель оркестра не ограничивает себя рамками джазового мэйнстрима и любит создать кроссовер-проекты: Биг-бэнд выступал с многими популярными российскими артистами, а также с лауреатом премии «Грэмми» альтистом Юрием Башметом и его ансамблем «Солисты Москвы», с оркестром Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы».

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