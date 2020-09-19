Кудрин оценил прогноз Минэкономразвития по росту ВВП

Алексей Кудрин – глава Счётной палаты РФ – оценил прогноз Минэкономразвития по росту ВВП, согласно которому ежегодный рост российской экономики превысит 3% начиная с 2022 года. По мнению чиновника, такой прогноз чрезмерно оптимистичен.

При этом глава СП напомнил, что ранее прогнозы МВФ и Института экономической политики имени Гайдара предполагали сокращение Внутреннего валового продукта России (ВВП) по итогам 2020 года на 6,5-7%, передаёт РБК.

«Прогноз Минэкономразвития значительно оптимистичнее. В ведомстве оценивают возможное падение в 3,9%. Оценки же Счётной палаты находятся в коридоре 4-5%», – отметил Кудрин.

По его словам, ожидания роста выше 3% ежегодно с 2022 года выглядят «очень оптимистично».

«Если в следующем году начнёт работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022-2023 годы мы вообще пока не видим. Такие темпы роста надо ещё заработать», – резюмировал Кудрин.