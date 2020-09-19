Масштабная перестрелка в штате Нью-Йорк

В американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, в результате перестрелки убиты два человека и четырнадцать получили ранения. По словам начальника полиции Рочестера Марка Симмонса стрельба произошла в ночь с пятницы на субботу во время проведения подпольной вечеринки. Полиция, прибывшая на место преступления, не смогла задержать подозреваемых, а лишь обнаружила около сотни человек, которые убегали с места событий. Убитыми оказались молодые люди 18 и 22 лет, чьи имена не разглашаются. «В настоящее время под стражей нет подозреваемых, и пока рано говорить, сколько было стрелков. Это трагедия эпических масштабов», – заявил Марк Симмонс.

Ранее мэрия Рочестера из-за распространения конронавируса запретила жителям города собираться группами ради пикников, по случаю дней рождений и свадеб.