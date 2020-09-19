Опубликована новая статистика по заболевшим и умершим от коронавируса в России

По данным оперативного штаба за последние сутки в России выявили 6 065 новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 19 сентября в 85 регионах России зафиксировано 1 097 251 заболевших COVID-19. Выздоровели – 906 462 (+5 255). За время эпидемии жертвами коронавируса в нашей стране стали 19 339 человек (+144).

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 825 новых инфицированных. Тем самым, суточный прирост коронавируса в столице достиг максимума с лета. В оперштабе связывают рост случаев заболевания в Москве с расширением тестирования, увеличением активных пользователей транспорта, посетителей общественных мест, а также началом сезона ОРВИ.

Далее по числу заболевших коронавирусом следуют Санкт-Петербург (+212), Ростовская область (+180), Подмосковье (+175) и Нижегородская область (+164).

Напомним, 18 сентября в России было зафиксировано 5 905 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.