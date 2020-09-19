Основы и преимущества нумерологии

Чтобы понять нумерологию, достаточно узнать ее принципы, ознакомится с историей. Система знаний, на которой основывается эта наука о числах, имеет много общего с астрологией.

Базовый принцип

Главным принципом нумерологии выступает возможность сведения всех сложных чисел к базовым – 1-9. Все простые числа имеют определенные свойства, способные оказывать влияние на жизнь человека. К простым числам можно свести дату рождения, имя. Каждой букве соответствует уникальное число. По этой причине любое слово можно трансформировать в числовое выражение. Нумерология позволяет проводить, как глобальные расчеты, так и определять вероятность событий, которые могут произойти на протяжении определенного временного промежутка.

Несложные вычисления способны раскрыть информацию:

о чертах характера;

склонности к определенным направлениям деятельности;

о наиболее подходящем партнере для ведения совместного бизнеса.

Также наука о числах применима к выбору партнера для брака.

Историческая сводка

Предугадывать будущее на основе чисел начали еще в античности. Однако, методы и принципы, используемые тогда, нельзя считать нумерологией в привычном понимании. Древняя наука называлась арифмомантией.

Базис современной нумерологии заложил Пифагор в 6 веке до нашей эры. Он изучил основы учений друидов и познания математиков с Востока, вывел на их основе священные числа, определяющие метафизическую суть Вселенной.

Один из видов нумерологии используется в учении Кабаллы. Геометрия предполагает использование чисел совместно с «магическими» квадратами.

Современная нумерология предполагает применения простых чисел. Для их получения используют разные методы. Самый простой – сложение. Составляющие больших чисел складываются, пока не получается базовая цифра. В отдельных системах цифры 22 и 11 являются самостоятельными.

Что дает изучение нумерологии?

Нумерология – это один из инструментов для познания себя и Вселенной. Наука чисел способна рассказать о преградах, с которыми человек столкнется в будущем. Однако, любые предсказания не нужно рассматривать однозначно, они скорее носят предупреждающий характер. Человек же сам принимает решения – бездействие или попытаться изменить жизнь и будущее.