Прогноз погоды на зиму 2020/2021: в этот раз всё будет иначе

Вы уже ждёте зиму? Прошлая стала очень теплой по всей стране и это было удивительно. Даже синоптики отметили, что сезон 2019/2020 был крайне мягким и очень малоснежным. Многие надеются, что и сейчас всё будет точно также, а может и ещё теплее.

Но в этот раз всё будет иначе. По прогнозу синоптиков, в этом сезоне можно ждать мягкой зимы. Однако при этом нам обещают много снега, хотя и сильных морозов, как когда-то, мы уже точно не дождёмся. Правда, по аномально высокому температурному фону нынешняя зима прошлую точно не переплюнет.

Как говорится, «будем посмотреть». Ведь верить синоптикам надо с осторожностью, далеко не всегда их прогнозы сбываются на самом деле, а иногда происходит как как раз всё наоборот.

Погода зимой 2020/2021 в Москве. Долгосрочный прогноз синоптиков

Москва начнёт зиму 2020/2021 рано – снег и мороз до минус 3-5 обещают здесь уже с конца ноября. Декабрь даже по вечерам будет не сильно холодным, а вот снег повалит, и сугробы наметёт совершенно точно. Дневные температуры в столичном регионе ожидаются на уровне минус 10-12, а по ночам столбики термометров станут опускаться местами и до минус 18. Так что Новый Год жители Москвы и Подмосковья встретят с настоящей зимой, чего давненько уже не случалось – многих такой расклад должен порадовать.

Январь станет совсем чуть-чуть холоднее. Но крещенских морозов можно не ждать: в Москве столбики термометра сильно не упадут. Днём минус будет незначительный – градусов 15 Цельсия, а по ночам, прежде всего в области может подморозить до минус 20. Обильных снегопадов пока не обещают, хотя снег всё равно будет нет-нет, да и посыпать нас.

Февраль полностью оправдает свое историческое предназначение, напомнив, что он самый снежный и ветреный месяц зимы. Бураны, вьюги, поземки, сильный снег будут атаковать столичный регион до весны.

Со второй декады последнего календарного месяца зимы прогнозируется небольшое потепление – градусники поползут вверх, но на фоне довольно холодного ветра это будет малозаметно.

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Сибири

«И поезд мчит меня в сибирские морозы…» – пел Владимир Кузьмин. Но только не предстоящей зимой. Конечно, морозы прогнозируются, но не классические сибирские. На этот раз всё будет иначе. Сибирь, по прогнозу синоптиков, практически всю зиму будет обдувать тёплым воздухом.

Так что только по ночам в декабре можно ждать действительно кусачих морозов – до минус 25. А вот днём воздух станет охлаждаться максимум до минус 18 и то местами, да и ненадолго. В среднем же температурный фон всю зиму здесь будет на уровне минус 15-17.

Зато можно будет просто утонуть в сугробах, потому что снег станет сыпать, практически не переставая, все три месяца немного успокоившись только к марту.

Январь ожидается попрохладнее декабря, а осадков выпадет также довольно много, февраль же как будто решит высыпать на Сибирь всё, что не додал в прошлые годы.

Погода зимой 2020/2021 на Урале

А вот на Урале синоптики обещают настоящую зиму: морозы, снег, всё как положено без особого отклонения от климатической нормы. По прогнозу метеорологов, запад региона окажется под властью холодного воздуха все три месяца зимы: снег и морозы, на градуснике не меньше минус 20, а после полуночи и под минус 30.

А вот в восточной части Урала климатическая норма в сторону тепла будет превышена на пару градусов. Зато снега здесь ожидается очень много и стоит приготовить лопаты для откапывания дорожек в частном секторе, а автомобилистам придумать как искать свои машины в сугробах по утрам, ну и работникам ЖКХ не удивляться и быть готовыми к снежным катаклизмам.

Самым неприятным на Урале будет февраль. Именно с его приходом стоит ждать всяких природных аномалий от сильнейших буранов, до резкого падения температур.

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Крыму и Краснодарском крае

Юг России и зимой юг – что тут еще сказать? Жители Кубани, в том числе на морских курортах, а также гости региона увидят первый снег ближе к новогодним праздникам, да и ожидается он мокрым, с дождём и очень неприятным. Одно расстройство от такой зимы.

К самому Новому Году обещают всё же похолодание с небольшим морозцем до минус 5, может чуть ниже. Мокрый снег и вода превратятся в наледь, так что надо будет быть крайне осторожными при передвижении по улицам как пешеходом, а что еще важнее – автомобилистам. Встретить праздники с поломанными ногами и руками – это совсем не подарок.

А вот тех, кто хочет покататься зимой на горных лыжах, можно обрадовать. Снег станет выпадет в предгорьях довольно рано. Так что любимые горнолыжные курорты ждут своих постояльцев.

Зима в Крыму обычно как бы не совсем зима и оно понятно – тот же юг. Но, на этот раз, всё будет иначе. Мягкий климат станет сочетаться с ливневыми дождями, обледенением из-за резкого похолодания после них, внезапными скачками температур. Свои плюсы в этом тоже есть – можно наделать кучу шикарных фотографий, когда корка сверкающего льда покрывает ялтинские пальмы или поймать застывшую в набеге на берег волну.

Январь порадует крымчан и многочисленных туристов тихой погодой: небольшим морозом, лёгким снежком, солнышком, едва проглядывающим сквозь пушистые облака.

А вот февраль на полуострове уже будет совсем весенним – с самого начала последнего месяца календарной зимы погода включит отопление и повернёт на весну: никакого снега, никаких заморозков – тепло, солнечно, всё тает и радуется тому, что зима закончилась.