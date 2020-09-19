Трамп получил письмо с ядом

В адрес президента США Дональда Трампа был отправлен почтовый конверт с содержанием яда рицин – сообщает телеканал CNN. Конверт был проверен службой безопасности главы государства и две проведенные экспертизы подтвердили наличие яда. ФБР и Секретная служба (охраняющая президента) расследуют это дело.

Почта, адресованная Белому дому, проходит предварительную проверку на специальном объекте, территориально удаленном от офиса американского президента.

Рицин – это яд растительного происхождения, который смертельно опасен для человека.