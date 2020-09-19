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Трамп: Россия похитила у Обамы гиперзвуковую ракету

Москва, 19.09.2020

Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Миннесота, заявил, что Россия произвела свое гиперзвуковое оружие на основании данных, похищенных у Соединенных Штатов во время президентства Барака Обамы.

«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость. Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее», – сказал Трамп.

Заявление Трампа, обвиняющего Россию, рассчитано на создание ему имиджа президента США, который строго относится к Москве. Ранее представители Демократической партии США неоднократно обвиняли Трамп в излишней симпатии к России и даже в сговоре с Москвой во время президентских выборов 2016 года. А упоминание Барака Обамы, который «не уберег гиперзвуковую ракету», наносит удар по позициям конкурента Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдену – при Обаме он был вице-президентом США.

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