В бундестаге оценили риски от остановки проекта «Северный поток – 2»

Вальдемар Гердт – член комитета по международным делам парламента ФРГ – оценил риски от остановки «Северного потока – 2». По его словам, Германии могут угрожать многомиллиардные штрафные в случае отказа от реализации этого проекта.

При этом он подчеркнул, что Nord Stream 2 – это не немецкий и не российский проект. В нём, как подчеркнул депутат бундестага, участвуют более 100 фирм и все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили впроект свои финансы.

«Если сейчас политическим решением мы остановим «Северный поток – 2», то нам грозит более 10 млрд евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», – цитирует Гердта РИА Новости.

Кроме того, он считает, что ещё одной опасностью для ФРГ, которую таит остановка проекта СП-2, станет угроза энергетической безопасности страны.

«Германия закрывает угольные электростанции, отказывается от атомной энергетики, переходит на электротранспорт. В этой связи у меня вопрос. А где мы будем брать энергоресурсы, если откажемся от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Москва по газу?», – резюмировал Гердт, добавив, что строительство газопровода невыгодно лишь США, так как американцы планируют продавать свой сжиженный газ странам Евросоюза.

Ранее сообщалось, что накануне депутаты бундестага ФРГ большинством голосов отказались голосовать по существу по выдвинутому партией «Зеленые» предложению об остановке проекта газопровода «Северный поток – 2».

Немецкие парламентарии передали это предложение на рассмотрение профильного комитета. Об этом заявила председательствующая в ходе сессии вице-президент бундестага Петра Пау.