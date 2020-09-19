В Минске начались задержания участниц «женского марша»

В столице Белоруссии силовики начали задерживать участниц оппозиционного «женского марша». Сегодняшнее выступление белорусской оппозиции было не очень многочисленным: в нем приняло участие несколько тысяч человек. Часть участниц протеста, чтобы избежать ареста, пытается стоять на месте, крепко взявшись за руки, а часть пытается спастись бегством.

По белорусской традиции последнего месяца, в субботу на митинги оппозиции выходили только женщины, в надежде на то, что милиция и военные не будут их арестовывать или избивать. Однако, начиная с прошлой недели, белорусские силовики пытаются не допустить никаких шествий оппозиции. В прошлое воскресенье властям не удалось помешать оппозиции из-за большого количества участников протеста – на улицы двухмиллионного Минска вышло около 150 тыс человек.

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным официальным ЦИК республики, Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.